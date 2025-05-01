Карни обратился к Росии за стильными переговорами для завершения войны.

Премьер-министр Канады Марк Карни призвал Россию сесть за стол переговоров по окончанию войны в Украине. Об этом он написал в сети Х после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я разговаривал с Владимиром Зеленским сегодня днем. Украина продемонстрировала свою приверженность миру. Россия должна сесть за стол переговоров в доброй воле", - говорится в заметке.

Он также сказал, что с нетерпением ждет президента Зеленского на саммите G7 в Кананаскисе, Альберта, этим летом.

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"Эта война должна закончиться - и Канада будет продолжать наши усилия среди союзников, чтобы обеспечить свободу, мир и безопасность для Украины", - добавил Карни.

Мирные переговоры: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, вместо длительного прекращения огня российский диктатор Владимир Путин объявил трехдневное перемириепо случаю 80-летия победы в советско-германской войне. По данным Кремля, он дал приказ приостановить боевые действия с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая. В Кремле считают, что украинская сторона должна присоединиться к этому перемирию.

Зеленский ответил на путинское перемирие, назвав его очередной попыткой манипуляций. По его словам, это перемирие России нужно, "чтобы обеспечить Путину тишину на время парада". Также он призвал Российскую Федерацию пойти на полное и безусловное прекращение огня.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия должна сначала согласиться на реальное прекращение огня минимум на 30 суток, чтобы говорить о возможности начала переговоров о прекращении войны. "Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, мы тоже готовы", - подчеркнул он.

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