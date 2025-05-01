До этого времени в администрации США считали приоритетом прекратить войну в Украине дипломатическим путем, а не военной поддержкой.

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что это произошло впервые с момента возвращения Трампа в Белый дом более 100 дней назад. До сих пор в администрации США считали приоритетом прекратить войну в Украине дипломатическим путем, а не военной поддержкой.

"Все прямые коммерческие продажи (DCS) работают тихо; о них не объявляют публично, как о продаже военной техники за границу. Новость здесь в том, что [продажа оружия США] продолжается, несмотря на все прогнозы, что Трамп полностью отрежет Украину", - сказал изданию аналитик по безопасности исследовательской группы Tochnyi.

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В материале говорится, что сообщение о разрешении на продажу оружия Украине на сумму 50 миллионов долларов было подано Конгрессу в соответствии с Законом о контроле за экспортом вооружения, который предоставляет президенту США полномочия контролировать импорт и экспорт оборонных товаров и услуг. Соответствующее официальное уведомление поступило в Конгресс от Управления законодательных дел Государственного департамента США.

Исследователь оборонной и безопасности политики в некоммерческой, непартийной исследовательской организации Rand Corporation Майкл Сесире считает, что если военная помощь США Украине будет продолжаться - независимо от того, идет ли речь о продлении предыдущих пакетов помощи или использовании президентского механизма экстренной передачи оружия, - это лишь усилит позиции США в переговорах.

"Администрация Трампа неоднократно заявляла о своем стремлении к длительному прекращению огня в Украине. Для достижения этой цели США нужны рычаги влияния как на Киев, так и на Москву", - сказал Сесире в комментарии Kyiv Post.

Военная поддержка США Украины

Как сообщал УНИАН, ранее США всерьез не рассматривали новые поставки оружия Украине. Европейские дипломаты подтверждали изданию The New York Times, что не получали от Штатов четких гарантий продления обмена разведывательной информацией с Киевом.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины купить у США большой пакет оружия на сумму объемом 30-50 млрд долларов. "Мы хотим и мы готовы, и мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно", – рассказывал Зеленский.

После этого президент США Трамп набросился на Зеленского. "О, он всегда стремится приобрести ракеты. Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что сможете ее выиграть, верно? Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, и надеяться, что люди дадут тебе ракеты", - говорил Трамп в адрес президента Украины.

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