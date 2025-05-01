Сегодня в городе ожидаются сильные порывы ветра.

На сегодня, 1 мая, в Киеве объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометеорологический центр.

"1 мая днем порывы ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

І уровень опасности объявлен не только в столице, но и в Киевской области.

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По прогнозу, на Киевщине сегодня ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура по области +15°...+20°, а в Киеве термометры покажут +16°...+18°.

Погода 1 мая - прогноз по Украине

В начале мая в Украине ожидается умеренно теплая погода с локальными дождями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своей заметке на Facebook.

По ее словам, атмосферный фронт принесет дожди на запад и север страны, а также в вечернее время в Черкасской и Харьковской областях.

В то же время на большей части территории Украины существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15...+20 °C, а на юге и востоке - поднимется до +20...+24 °C.

Во многих регионах ветер будет северо-западного направления, местами - порывистый и временами сильный.

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