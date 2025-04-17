Во время военных конфликтов эти танки могли приносить лишь одни проблемы.

В США есть как и качественное оружие, так и не очень. В частности если речь идет о танках, то эксперты выделяют те, которые точно стоит усовершенствовать. Поэтому экс-офицер пехоты армии США, оборонный консультант Брент Иствуд назвал для 19fortyfive пять худших американских танков, которые подведут в боевых условиях.

По его словам, эти танки могут иметь слабую броню или недостаточно мощную пушку. Кроме того, они могут легко ломаться и нуждаться в сложном техническом обслуживании.

Тракторный танк "Дистон"

Иствуд отметил, что этот танк является действительно "ведром с болтами", которое никогда не должны были строить.

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"Уильям Д. Дистон создал его в середине 1930-х годов. Дистон владел компаниями, производившими пилы, и у него возникла идея построить танк на шеститонном тракторе. Он и другие конструкторы решили, что для этого подойдет шасси трактора Caterpillar. Несмотря на благие намерения, они создали "проблемного ребенка"", - добавил эксперт.

По словам консультанта, танк на самом деле был "обычной металлической коробкой", которая могла вместить трех членов экипажа на верхушке тягача. Более того, как отметил Иствуд, этот танк имел лишь 4-цилиндровый двигатель и выдавал "мизерные" 47 лошадиных сил.

"Танк, похожий на черепаху, развивал ужасную скорость - всего 6,5 миль в час (10 км/ч - УНИАН). Его было бы легко уничтожить. "Дистон" был представлен экспортным клиентам, и все они отказались от этого хлама, кроме Афганистана, где несколько таких танков все еще хранились в Кабуле по состоянию на 2003 год", - подчеркнул экс-офицер пехоты армии США.

M3 Lee/Grant

M3 Lee/Grant стал еще одним сомнительным танком, который создавал много проблем для экипажей и ремонтников. По словам эксперта, M3 использовали во время Второй мировой войны. Также он имел более мощную 75-мм пушку с правой стороны и 37-мм пушку на башне, что было его преимуществом.

"Однако экипажу было трудно управлять пушками из-за тесноты и проблем с прицеливанием. М3 также имел высокий силуэт, что позволяло немцам легко заметить его даже в укрытии. Легкая броня делала его уязвимым для уничтожения нацистскими танками и другими противотанковыми средствами. Тем не менее, британцы использовали их в Северной Африке; некоторые даже были отправлены в Советский Союз", - добавил консультант.

Кроме того, попадание вражеских снарядов приводило к разрыву заклепок в броне, в результате чего она становилась непригодной для использования. Иствуд подытожил, что M3 служил США лишь как промежуточный танк, пока не наладили серийное производство гораздо лучшего M4 "Шерман".

M551 Sheridan

По словам экс-офицера, M551 Sheridan был бюджетным танком, на его разработку и производство США потратили 1,3 млрд долларов.

"Идея была хорошая: предоставить десантникам легкий танк для лучшей защиты десанта. Это позволило бы воздушно-десантным войскам легче брать под контроль аэропорты и другие объекты критической инфраструктуры. Проблема заключалась в том, что шасси было слишком легким, и при выстреле из пушки танк отрывался от земли, что могло нанести вред экипажу. Башня также была тонкой и имела легкий алюминиевый корпус. Чтобы ее можно было сбрасывать на парашюте, нужно было уменьшить вес, но это требовало тонкой брони", - объяснил эксперт.

Автор материала также отметил, что алюминиевый корпус мог легко загореться при попадании. Кроме того, M551 имел низкую скорострельность - всего два выстрела в минуту. В частности Sheridan использовали во Вьетнаме, что оказалось неудачным решением.

M3 Stuart

Иствуд напомнил, что британцы использовали американский легкий танк M3 Stuart во время Второй мировой войны по программе ленд-лиза, однако они быстро поняли, что немецкая армия превзошла их по вооружению.

"Обновленная версия, которую взяла на вооружение армия США, была попыткой решить эту проблему, но снаряды все равно пробивались из нацистских танков. Следовательно, лучшей миссией, которую мог выполнять M3 Stuart, была разведка. Он должен был оставаться на флангах, чтобы гарантировать, что немецкие танки не смогут проскользнуть в обход главного элемента", - акцентировал эксперт.

Также во время пребывания в Тихом океане высокий силуэт танка облегчал японцам его отслеживание и подрыв. Несмотря на свои проблемы, в те времена M3 Stuart был довольно популярным и участвовал во многих конфликтах по всему миру, однако его недостатки мешали эффективности этого танка.

MBT-70

Экс-офицер напомнил, что MBT-70 был совместным проектом американцев и западных немцев во время холодной войны в 1960-х годах. У него было несколько интересных инноваций, однако в конце концов он не стал успешным из-за проблем с языковым барьером во время его разработки.

"Инженеры не очень хорошо говорили по-немецки, а немцы не очень хорошо знали английский. У них были разные представления о том, какой танк должен быть превосходным. Кроме того, MBT-70 был дорогим и затянулся на значительный промежуток времени", - объяснил Иствуд.

В то же время MBT-70 имел дистанционно управляемую автопушку, которая тогда считалась современным дополнением к танковой войне. Весь экипаж находился в башне, которая была занижена, поэтому это приводило к тому, что солдаты болели морской болезнью.

"Броня была неэффективной, и во время испытаний она не прошла должным образом. В конце концов, MBT-70 был снят с производства, но некоторые из его инноваций были использованы в будущих основных боевых танках", - отметил эксперт.

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