Теперь титул супердолгожительницы перешел к Этель Кейтерем, которая живет в английском графстве Суррей.

В возрасте 116 лет и 326 дней умерла старейшая женщина в мире, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас.

Об этом сообщили в религиозной организации Терезианские сестры Бразилии, к которой она принадлежала.

"Сегодня сестра Ина Канабарро Лукас празднует воскресение, мы благодарим ее за пожертвование и самоотверженность, мы просим Господа, Отца добра, принять ее и принять в свою бесконечную любовь!", - говорится в сообщении организации.

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Ина Канабарро Лукас стала самым пожилым человеком в мире в январе после смерти японки Томико Итоока - ей тоже было 116 лет.

По данным американской Группы геронтологических исследований, теперь титул супердолгожительницы перешел к Этель Кейтерем, которая живет в английском графстве Суррей. В августе 2024 года ей исполнилось 115 лет.

Кто такая Ина Канабарро Лукас

Согласно свидетельству о рождении, монахиня появилась на свет 8 июня 1908 года в Сан-Франциско-ди-Ассис (штат Риу-Гранди-ду-Султан), но в качестве настоящего дня рождения она указала 27 мая того же года, пишет noticias.uol.

Ина была правнучкой известного бразильского генерала Дэвида Канабарро.

Она начал свою религиозную жизнь в возрасте 16 лет. 19 лет Ина вступила в Общество Святой Терезы Иисусовой. Помимо религиозной жизни, она преподавала португальский язык, математику и рисование.

На 110-й день рождения монахиню благословил Папа Римский Франциск, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет .

Умерла старейшая женщина в мире

29 декабря 2024 года в Японии в возрасте 116 лет умерла старейшая женщина в мире. Томико Итоока умерла всего через 4 месяца после того, как ее признали самым старым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннесса.

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