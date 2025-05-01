Операция была уникальной и очень рискованной, учитывая склонность россиян казнить пленных.

Украинские операторы дронов недавно провели уникальную спасательную операцию, использовав точечные удары нескольких беспилотников для освобождения трех военнопленных. На опубликованном видео видно, как операторы управляют дроном дистанционно, что ранее требовало бы участия наземных сил.

Как пишет Forbes, этот случай наглядно демонстрирует возможности современного боя с применением нескольких дронов в ближнем бою.

Помощь от пограничников

Как отметили в Государственной пограничной службе, события разворачивались в Сумской области.

"Операторы пограничной службы разведывательных беспилотников обнаружили вражескую группу с тремя пленными украинскими защитниками", - рассказывают в ГПСУ.

На видео видно, как группа продвигается через посадки колонной: впереди - трое россиян, за ними - пленные, колонну замыкают еще двое вражеских солдат. Из-за густой весенней растительности наблюдать за ними сложно, однако тепловизоры и дневные камеры беспилотников позволяют обнаружить движение.

На помощь пограничникам, для перехвата и уничтожения врага немедленно вылетели несколько расчетов БПЛА 1-й отдельной танковой Северской бригады. Во время операции разведывательные дроны пограничников координировали действия легких ударных беспилотников танковой бригады. Предположительно, использовались дроны типа Mavic с прикрепленными ручными гранатами.

"С помощью сброса гранат им удалось отделить врага от украинских солдат и заставить его бежать. Сбросы были настолько точными, что враг не имел никаких шансов, он оставил пленных и отступил", - рассказывают в ГПСУ.

В кадре видно сбросы шесть гранат. Судя по времени падения, высота сброса составляла около 76-120 метров. Один из российских солдат, вероятно, ранен. Хотя в начале войны активно использовали гранаты типа F1 или M67, сегодня их чаще заменяют специализированными боеприпасами.

Когда гранаты начинают падать, российские солдаты прячутся в укрытие, а примерно на 1:30 минуте видео пленные прибегают к бегству, вероятно, к украинским позициям.

"Обнять дерево, чтобы выжить"

На 2:16 видео видно, как один из россиян прячется за деревом. Он понимает, что листья могут частично защитить от наблюдения и даже заставить гранаты взрываться раньше. Услышав, как боеприпас падает, он успевает убежать.

Когда пленные уже были отделены от оккупантов, появился еще один тип дрона - тяжелый ударный дрон "Баба Яга", обычно используемый ночью. Его боезапас состоит из переоборудованных минометных мин или специально разработанных снарядов.

"Россияне уничтожены", - добавили в ГПСУ.

Тем временем дрон-навигатор вывел спасенных солдат в безопасное место. В определенные моменты включаются его сигнальные огни - сигнал "иди за мной". Дрон привел пленных к деревянному мостику. Этот метод уже использовался ранее, когда российские военные сдавались в плен под сопровождением дрона.

Воздушная оперативность

Обычно такие дроновые операции планируются заранее с четким распределением ролей. Однако эта миссия выглядит импровизированной, выполненной по меньшей мере четырьмя дронами трех типов, управляемых двумя различными подразделениями - это демонстрирует высокий уровень слаженности.

Благодаря своей скорости дроны смогли перехватить движение цели, что было бы невозможно для пехоты.

Российские военные остаются малоэффективными в борьбе с беспилотниками. Они не реагируют на атаки, не открывают огонь по дронам - вероятно, из-за сложности поражения и опасности для стрелка. Против FPV-дронов на короткой дистанции могут помочь дробовики, однако против бомбардировщиков, особенно в лесной местности, они малоэффективны.

Портативные РЭБы для окопов хоть и способны воздействовать на FPV-дроны, не имеют необходимого радиуса действия, чтобы помешать дронам, сбрасывающим бомбы с большой высоты. Более мощные средства радиоэлектронной борьбы обычно громоздки и не подходят для полевых условий.

У России есть и более продвинутое противовоздушное оружие, но оно редко используется эффективно. Есть немало видео, где такие системы не дают никакого результата даже после прямого наведения на дрон.

Вместе с тем, точность поражения цели с помощью беспилотников остается непостоянной. Для гарантированного уничтожения часто требуется несколько боеприпасов - это не новость, еще со времен Второй мировой войны. Например, США произвели более 50 миллионов ручных гранат, и даже по оптимистичным подсчетам это повлекло примерно миллион потерь.

FPV-дроны могут быть эффективнее ударных дронов в отдельных случаях, однако многократно используемые дроны оказываются более выгодными в долгосрочной перспективе. По данным подразделения "Птицы Мадьяра", их бомбардировщики совершают в среднем 69 боевых вылетов до потери. Их точность превосходит даже минометы или артиллерию, а возможность многократного применения позволяет продолжать атаки до полного исчерпания боеприпасов.

Forbes пишет, что эта операция была рискованной и могла завершиться трагически. Существуют многочисленные случаи, когда россияне казнили пленных украинцев. После начала атаки оккупанты могли прибегнуть к такому шагу. Однако украинские силы действовали решительно и спасли жизни своих собратьев.

Украина стремится расширить использование дронов и робототехники на фронте, чтобы минимизировать риски для операторов. И эта история подтверждает: даже с существующими технологиями возможно успешно реализовывать сложные и опасные миссии дистанционно.

Дроны на войне в Украине - другие новости

Ранее стало известно, что РФ тестирует на фронте новый наземный дрон "Вольчанин". По состоянию на сейчас изготовлено уже четыре такие платформы.

Кроме того, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей (Флеш) Бескрестнов рассказал, что дроны типа "шахед" по-прежнему представляют основную угрозу на войне в Украине. Также он заявил, что против дронов на оптоволокне пока нет контррешения.

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