Ожидаются государственные, международные и профессиональные даты.

Календарь праздников в последний весенний месяц включает в себя множество ярких и теплых дат. Как всегда, ожидаются майские праздники, будем поздравлять матерей и надевать вышиванки.

УНИАН собрал для вас все праздники в мае, которые важно знать. Все про них - далее в материале.

Календарь праздников на каждый день в мае

Праздники в мае Украина начнет отмечать с первого дня этого месяца. Ожидаются, как профессиональные и государственные, так и международные. Благодаря этому календарю вы не пропустите, когда нужно поздравить близких. Теперь перейдем к тому, какие праздники в мае.

Видео дня

1.05 - День (международный) труда

Отмечается в честь рабочих, которые в 1886 году в этот день в городе Чикаго вышли на массовые протесты из-за низких зарплат и большой длительности рабочего времени.

3.05 - День (всемирный) свободы прессы, День города Львов, День кондитера

Первый праздник был учрежден ООН. По этому случаю ежегодно вручают премию ЮНЕСКО.

Львовский праздник отмечают обычно в выходные, которые ближе всего ко Дню святого Юрия (23 апреля), однако в этом году это выпало на памятную дату Чернобыльской трагедии и празднование перенесли на первые выходные мая.

Профессиональный праздник сотрудников "сладкой" индустрии отмечают в этот день, так как это дата открытия Всесоюзного института кондитерской промышленности.

4.05 - День пожарных

Отмечается в этот день, чтоб почтить память огнеборцев, которые погибли на работе во время большого пожара в Австралии в 1998 году.

5.05 - День (международный) акушерки, День (международный) борьбы за права людей с инвалидностью

Первый праздник - профессиональный, а второй - призван обратить внимание на проблемы людей с особыми потребностями.

7.05 - День радио, День города Ивано-Франковск

Городской праздник отмечают в день предоставления ему Магдебургского права.

8 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны

9.05 - День Европы

Посвящен совместной работе государств на континенте, а также процессу евроинтеграции. Украина начала его отмечать в этот день с 2023 года (ранее было в третью субботу мая).

11.05 - День матери

Отмечается во второе воскресение этого теплого месяца.

12.05 - День (всемирный) медицинских сестер

15.05 - День вышиванки, День (международный) семей

Отмечают в третий четверг этого месяца во всем мире. В Украине он прижился только после 2006 года. Все началось как акция в Черновицком университете им. Федьковича, а затем праздник вышиванок постепенно стал популярным.

17.05 - День науки, День пульмонолога, День (всемирный) телекоммуникаций и информационного общества

Первый отмечается в третью субботу месяца с 1997 года.

Остальные два - профессиональные дни.

18.05 - День борьбы за права крымскотатарского народа, День памяти жертв политических репрессий

Отмечается в честь памяти ужасных событий 1944 года. Тогда началась насильственная депортация представителей этого народа из родного Крыма в отдаленные области СССР. В результате погибло, по разным оценкам, от 25% до 46% переселенцев. Сейчас крымские татары снова подвергаются притеснениям на полуострове со стороны оккупационных властей.

20.05 - День банковских работников, День (всемирный) метролога, День (всемирный) травматолога

21.05 - День (всемирный) культурного разнообразия во имя диалога и развития

Был учрежден ООН для продвижения понимания важности культурного разнообразия и диалога между людьми.

22.05 - День (международный) биологического разнообразия

23.05 - День Героев, День морской пехоты Украины

Первый был основан ОУН еще в 1941 года, чтоб увековечить убийство выдающегося националиста Евгения Коновальца представителем НКВД.

24.05 - День славянской письменности и культуры

25.05 - День (международный) пропавших без вести детей, День филолога, День химика, День города Киев

Последний из упомянутых праздников отмечают в последние выходные мая с 1987 года.

25-31.05 - Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий

В 1946 году начался путь к независимости большого количества бывших колоний Дании, Нидерландов, США, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и Бельгии. Под их управлением было 72 территории.

29.05 - День (международный) миротворцев Организации Объединенных Наций

30.05 - День (всемирный) борьбы против астмы и аллергии

31.05 - День (всемирный) без табака, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.

Первый праздник учрежден по инициативе ВОЗ, чтоб подчеркнуть вред курения.

Далее рассмотрим, какие будут выходные дни в мае.

Выходные в мае в Украине

Поскольку военное положение продлили до 6 августа. Выходные в мае охватят только субботы и воскресенья. Всего будем отдыхать девять дней, а 22 - трудиться.

Таким образом майские праздники в Украине и в этом году пройдут без дополнительных выходных дней.

Хотя до завершения войны и особого режима наши сограждане будут отдыхать только в упомянутые дни, никто не запрещает отмечать праздники в мае в Украине в свои выходные. Стоит поздравить близких и друзей с их профессиональными днями, подарить букет на День матери и возложить цветы в День памяти.

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