Враг особенно активно захватывал украинские территории в конце марта и начале апреля.

За апрель оккупанты захватили 175 кв км украинских территорий. Об этом сообщил проект DeepState.

"Враг особенно активно провел конец марта и начало апреля. Соответственно большинство продвижений или состоялись в первой половине апреля или являются результатом тех действий", - отметили аналитики проекта.

В сообщении говорится, что если смотреть на основные места продвижения врага, то больше всего он продвинулся возле Сухой Балки и Калинового, это ориентировочно 50 кв км, или почти треть всех потерь за месяц.

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"Далее идет неожиданное продвижение у Разлива и Константинополя, где враг забрал 43 кв км. Продвижение у Катериновки составляет ориентировочно 30 кв км. Сады у Надиевки еще одна проблемная точка, где враг продвинулся на 11 кв км, а севернее Андреевки россияне оккупировали 15 кв км. Суммарно на пять этих участков приходится 85% всех продвижений", - сообщили аналитики.

Война в Украине: новости

25 апреля в ВСУ ответили, захватили ли россияне "господствующие высоты" в Часовом Яру. Оккупанты пытаются со всех сторон пробиться в разные части города, отметили в 24-й ОМБр.

Ранее командир отделения ПТРК 93 ОМБр "Холодный Яр" "Омар" рассказывал, что РФ готовится к наступлению в районе Часового Яра.

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