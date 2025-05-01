За апрель оккупанты захватили 175 кв км украинских территорий. Об этом сообщил проект DeepState.
"Враг особенно активно провел конец марта и начало апреля. Соответственно большинство продвижений или состоялись в первой половине апреля или являются результатом тех действий", - отметили аналитики проекта.
В сообщении говорится, что если смотреть на основные места продвижения врага, то больше всего он продвинулся возле Сухой Балки и Калинового, это ориентировочно 50 кв км, или почти треть всех потерь за месяц.
"Далее идет неожиданное продвижение у Разлива и Константинополя, где враг забрал 43 кв км. Продвижение у Катериновки составляет ориентировочно 30 кв км. Сады у Надиевки еще одна проблемная точка, где враг продвинулся на 11 кв км, а севернее Андреевки россияне оккупировали 15 кв км. Суммарно на пять этих участков приходится 85% всех продвижений", - сообщили аналитики.
Война в Украине: новости
25 апреля в ВСУ ответили, захватили ли россияне "господствующие высоты" в Часовом Яру. Оккупанты пытаются со всех сторон пробиться в разные части города, отметили в 24-й ОМБр.
Ранее командир отделения ПТРК 93 ОМБр "Холодный Яр" "Омар" рассказывал, что РФ готовится к наступлению в районе Часового Яра.