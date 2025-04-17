Подход администрации Байдена базировался на понимании допустимого уровня риска при поставках Украине оружия.

Администрация бывшего президента США Джо Байдена не предоставляла Украине ракеты ATACMS два года из-за дефицита оружия. Такое заявление сделал экс-советник Байдена по нацбезопасности США Джек Салливан.

По его словам, администрация тогда решила в рамках помощи давать Украине только необходимое, чтобы не спровоцировать обострения войны.

"Я якобы заявил о непредоставлении ATACMS из-за страха перед Третьей мировой. Не думаю, что я когда-либо такое говорил про ATACMS. Причина, по которой мы не предоставили их изначально - министр обороны и военные США сообщили президенту, что в нашем арсенале недостаточно ATACMS для базового сдерживания", - сказал Салливан.

Видео дня

Он подчеркнул, что военные передали Байдену, что не рекомендуют передавать системы другой стране.

"За два года мы изготовили больше. Мы произвели достаточно, чтобы предоставить Украине несколько сотен ATACMS. Это была одна часть. Вторая часть: в апреле-мае 2022 года вопрос эскалации был другим, нежели в 2024 году", - добавил он.

Салливан подчеркнул, что за это время Америка многому научилась в этой войне и готова была рисковать.

"Наш подход к решениям президента базировался на понимании допустимого уровня риска при поставках Украине необходимого, избегая эскалации. Мы предоставили Украине значительное количество этих систем. Идея о том, что они существенно повлияли на ход войны, не подтверждается доказательствами. Многие говорят: "Если бы вы дали ATACMS, война пошла бы иначе". Но опыт использования ATACMS Украиной на поле боя свидетельствует о том, что это не так", - подытожил он.

Украине разрешили бить ATACMS по России

Как писал УНИАН, бывший президент США Джо Байден в 2024 году разрешил Украине бить американскими ракетами ATACMS по территории России. Разрешение касалось, в первую очередь, российские и северокорейские войска в Курской области.

Украина неоднократно призывала США предоставить такую возможность, чтобы бить по территории РФ.

В мае 2025 года поступила информация о том, что у Украины не осталось дальнобойных ракет ATACMS. По данным Associated Press, в целом США поставили стране менее 40 таких ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: