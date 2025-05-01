В Украине на сегодня, 1 мая, объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
"1 мая днем в северных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.
І уровень опасности объявлен в таких областях:
- Винницкая
- Житомирская
- Киевская
- Черниговская
- Сумская
- Полтавская
- Кировоградская
- Днепропетровская
- Черкасская
Погода 1 мая
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в западных, северных, центральных и Харьковской областях днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
Ветер днем преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, а в северных и центральных областях порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура днем повысится до +19°...+24°, только в северной части будет свежее, +15...+20.
Согласно прогнозу, сегодня на Киевщине предполагается переменная облачность. Днем местами возможны кратковременные незначительные дожди. Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температурные показатели по области будут колебаться от +15° до +20°, а в столице ожидается от +16° до +18°.