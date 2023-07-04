Эксперты уже связались с компаниями-производителями, которые никак не могут перестать поставлять компоненты военным преступникам.

Группа экспертов установила перечень западных компаний, чьи компоненты используются при производстве дронов-камикадзе Shahed-136, которыми Россия атакует Украину. Данные расследования опубликовала общественная организация "Независимая антикоррупционная комиссия" (НАКО).

В большом отчете, который составлен НАКО совместно с Международным партнерством по правам человека (IPHR), Truth Hounds и Global Diligence LLP, подробно описаны десять российских атак с применением иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

"Целями атак были жилые дома, электростанции, предприятия, школа и детский летний лагерь. В каждом случае в отчете рассматривается контекст атаки, наличие военных объектов или активность поблизости от цели", – сообщает НАКО.

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Авторы отчета подчеркивают, что атаки Shahed-136 были намеренно направлены против гражданского населения и инфраструктуры, без ощутимого военного превосходства, что указывает на основную цель таких ударов – террор гражданского населения.

В отчете отдельно отмечено, что используемые агрессором дроны изготовлены с использованием большого количества западных компонентов. В частности конструкция "Шахедов" включает компоненты, изготовленные следующими компаниями:

Adesto Technologies (США);

Analog Devices (США);

Freescale (США);

Hemisphere (США);

Hitec USA Group (США);

International Rectifier (США);

Marvell Technology (США);

Maxim Integrated (США);

Micrel Semiconductor (США);

Micron Technology (США);

Texas Instruments (США);

Murata Manufacturing (Япония);

Tallysman (Канада);

STMicroelectronics (Швейцария).

Составители отчета подчеркнули, что всем компаниям из этого списка были отправлены запросы с просьбой озвучить свою позицию по этим фактам. Часть из них ответили, осудив российское вторжение и заверив, что постараются ужесточить контроль за поставками своей электроники.

Россия обходит западные санкции – последние новости

Ранее СМИ неоднократно писали о многочисленных фактах и примерах того, как Россия обходит западные санкции. Иногда санкции нарушались грубо и прямо, когда санкционные товары шли транзитом через РФ, но по пути "пропадали". Более изощренные схемы предусматривают несколько этапов перепродажи товаров в нейтральных странах с конечной поставкой в РФ.

В июне Европейский союз утвердил 11-й пакет санкций против России, который направлен в первую очередь на пресечение попыток РФ обходить санкции. Одна из самых радикальных мер этого пакета – угроза введения санкций против третьих стран, которые помогают или как минимум не препятствуют обходу санкций через свою юрисдикцию.

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