Группа экспертов установила перечень западных компаний, чьи компоненты используются при производстве дронов-камикадзе Shahed-136, которыми Россия атакует Украину. Данные расследования опубликовала общественная организация "Независимая антикоррупционная комиссия" (НАКО).
В большом отчете, который составлен НАКО совместно с Международным партнерством по правам человека (IPHR), Truth Hounds и Global Diligence LLP, подробно описаны десять российских атак с применением иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
"Целями атак были жилые дома, электростанции, предприятия, школа и детский летний лагерь. В каждом случае в отчете рассматривается контекст атаки, наличие военных объектов или активность поблизости от цели", – сообщает НАКО.
Авторы отчета подчеркивают, что атаки Shahed-136 были намеренно направлены против гражданского населения и инфраструктуры, без ощутимого военного превосходства, что указывает на основную цель таких ударов – террор гражданского населения.
В отчете отдельно отмечено, что используемые агрессором дроны изготовлены с использованием большого количества западных компонентов. В частности конструкция "Шахедов" включает компоненты, изготовленные следующими компаниями:
- Adesto Technologies (США);
- Analog Devices (США);
- Freescale (США);
- Hemisphere (США);
- Hitec USA Group (США);
- International Rectifier (США);
- Marvell Technology (США);
- Maxim Integrated (США);
- Micrel Semiconductor (США);
- Micron Technology (США);
- Texas Instruments (США);
- Murata Manufacturing (Япония);
- Tallysman (Канада);
- STMicroelectronics (Швейцария).
Составители отчета подчеркнули, что всем компаниям из этого списка были отправлены запросы с просьбой озвучить свою позицию по этим фактам. Часть из них ответили, осудив российское вторжение и заверив, что постараются ужесточить контроль за поставками своей электроники.
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