Силам ПВО удалось уничтожить 13 ударных БПЛА Shahed-136/131.

Ночью 3 июля российские оккупационные войска совершили очередную атаку иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления.

Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил ВСУ. "Всего зафиксированы пуски 17"шахедов". В южных, восточных и центральных областях работала противовоздушная оборона", - сообщили в воздушных силах.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины "уничтожены 13 ударных БПЛА Shahed-136/131. Остальные – не достигли своих целей. Предварительно без потерь".

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Кроме того, в воздушных силах добавили, что за минувшие и текущие сутки авиация Воздушных сил осуществила десятки самолетовылетов, 15 из них – на огневое поражение объектов, техники, логистики и живой силы врага.