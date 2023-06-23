Теперь за помощь России в обходе санкций третьи страны сами могут оказаться под санкциями.

Совет Европейского союза окончательно утвердил 11-й пакет санкций против России в связи с ее военным нападением на Украину. Как сообщает пресс-служба Евросовета, этот пакет направлен на усиление уже существующих санкций ЕС и пресечение их обхода.

"Наши санкции уже наносят тяжелый урон российской экономике и способности Кремля финансировать свою агрессию. Сегодняшний пакет усиливает наше давление на Россию и путинскую военную машину. Борясь с обходом санкций, мы усилим давление на Россию, еще больше лишив ее ресурсов, в которых она так отчаянно нуждается, чтобы не позволить ей вести незаконную войну против Украины", – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Инструмент вторичных санкций

Чтобы решить проблему обхода европейских санкций через юрисдикцию третьих стран, ЕС решил отныне применять вторичные санкции. К этому инструменту планируют прибегать в тех случаях, когда переговоры не дают результата. В отношении операторов третьих стран, помогающих обходить санкции, будут применять "соответствующие индивидуальные меры".

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Отмечается, что в случае, если индивидуальные санкции и переговоры не дадут эффекта, а обход санкций будет носить "существенный и системный характер", ЕС перейдет на "исключительные, крайние меры". В частности, ЕС может ограничить поставки подсанкционных товаров в третью страну, которая систематически перепродает такие товары России.

Запрет транзита

В рамках сегодняшнего пакета Ес решил перекрыть известную лазейку в санкциях. Теперь подсанкционные товары нельзя не только поставлять в саму Россию, но и везти транзитом через ее территорию в третьи страны.

Данное ограничение касается большего количества товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях, а также в авиационной или космической промышленности. Это касается в том числе компонентов реактивного топлива, которое страны ЕС широко экспортируют в третьи страны.

Санкции против конкретных компаний

Совет ЕС добавил в свои санкционные списки еще 87 организаций, непосредственно поддерживающих военно-промышленный комплекс России в ее агрессивной войне против Украины. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

В список в частности попали четыре иранские предприятия, производящие беспилотники для России, а также другие компании из третьих стран, помогающие РФ обходить торговые ограничения.

Кроме того, расширен список предметов ограниченного использования, которые запрещены к продаже подсанкционным компаниям, связанным с российским ВПК. Это различные электронные компоненты, полупроводниковые материалы, оборудование для производства и испытаний электронных интегральных схем и печатных плат, оптические компоненты, металлы и др.

Борьба с российской пропагандой

Чтобы противодействовать российским информационным манипуляциям, направленным на дестабилизацию стран ЕС, продлен запрет на вещание еще пяти российским СМИ. В их числе "RT Балканы", "Восточное обозрение", "Царьград", "Новое Восточное Обозрение" и "Катехон".

"Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и используются последним для своих непрерывных и согласованных пропагандистских акций, направленных против гражданского общества в ЕС и соседних странах, грубо искажающих и манипулирующих фактами", – заявили в Евросовете.

Транспортные запреты

ЕС расширил запрет на перевозку грузов в ЕС российским автомобильным транспортом. Теперь под запрет попадают также прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в России, даже если сам тягач зарегистрирован за пределами России.

Кроме того, в связи с резким увеличением случаев нарушения санкционного режима со стороны танкеров, перевозящих российскую сырую нефть и нефтепродукты, ЕС запретил доступ в европейские порты и шлюзы любым судам, которые осуществляли подозрительную перевалку нефти с судна на судно. Именно таким методом "серые" танкеры обходили запрет на перевозку российской нефти, продаваемой выше разрешенного потолка цены.

Такой же запрет будет применяться к судам, которые необоснованно отключают транспондеры (системы отслеживания и навигации судов) при транспортировке российской нефти и нефтепродуктов.

Поставки нефти в ЕС

Временная отсрочка, предоставленная Германии и Польше на поставки сырой нефти из России по северному участку нефтепровода "Дружба", прекращается. Однако нефть, происходящая из Казахстана или другой третьей страны, сможет продолжать транзит через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу "Дружба".

Индивидуальные санкции

В дополнение к экономическим санкциям Совет ЕС решил внести в список значительное количество новых физических и юридических лиц.

Западные санкции против России – последние новости

Европейский центробанк на днях заявил, что введенные против России санкции, в том числе запрет на использование евро для расчетов в международной торговле, никак не сказался на стабильности европейской валюты. Так, евро сохранил или даже увеличил свою долю в мировых валютных резервах, международном долге и кредитах, а также в валютном обороте.

Американская компания General Electric из-за новых санкций США, вступивших в силу 18 июня, больше не сможет обслуживать газовые и паровые турбины на российских ТЭС. Запрет на предоставление инжиниринговых услуг в России может лишить ее оригинальных запчастей и услуг инженеров для обслуживания техники.

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