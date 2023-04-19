Запад ведет переговоры с третьими странами для прекращения импорта в РФ.

На территорию Российской Федерации просачиваются запрещенные западными санкциями технологии. Третьи страны поставили Москве "запрещенки" уже на миллионы долларов

Издание The New York Times пишет, что высокопоставленные налоговые и торговые чиновники отметили всплеск продаж чипов и других электронных компонентов в Россию через Армению, Казахстан и другие страны. США и их союзники ведут борьбу за то, чтобы чипы, необходимые для систем вооружения, беспилотников и танков, не попали в руки России.

Но лишить Россию доступа к чипам было непросто, и США и Европа не добились явной победы. Хотя возможности России по производству вооружений сократились из-за западных санкций, введенных более года назад, страна все еще получает окольный доступ ко многим электронным компонентам.

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Американские официальные лица утверждают, что масштабные санкции, которые они ввели в партнерстве с правительствами 38 других стран, нанесли серьезный ущерб военному потенциалу России и увеличили расходы Кремля на закупку необходимых запчастей.

"Я считаю, что мы очень эффективно препятствуем способности России поддерживать и восстанавливать вооруженные силы. Мы понимаем, что это тяжелая, очень тяжелая работа. Они адаптируются. Мы адаптируемся к их адаптации", - отметил курирующий экспортный контроль США в Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли Алан Эстевес.

Нет никаких сомнений в том, что торговые ограничения значительно затрудняют для России получение технологий, которые можно использовать на поле боя, большая часть которых разработана фирмами в США и ​​союзных странах.

Прямые продажи чипов в Россию из США и их союзников упали до нуля. Официальные лица США заявляют, что Россия уже растратила большую часть своего самого точного оружия и была вынуждена заменить его более низкокачественными или контрафактными деталями, которые делают ее оружие менее точным.

Но данные о торговле показывают, что другие страны вмешались, чтобы обеспечить Россию частью того, что ей нужно. После резкого падения сразу после украинского вторжения импорт чипов в Россию снова начал расти, особенно из Китая. Импорт в период с октября по январь составлял 50 или более процентов от среднего довоенного уровня каждый месяц, согласно данным аналитического центра Silverado Policy Accelerator.

Исполнительный директор Silverado Сара В. Стюарт сказала, что экспортный контроль, введенный в отношении России, нарушил существовавшие ранее цепочки поставок, назвав это "действительно положительным моментом". Но она сказала, что Россия "все еще продолжает получать довольно значительное количество" комплектующих.

"На самом деле это сеть цепочки поставок, очень, очень большая, очень сложная и не обязательно прозрачная. Чипы действительно вездесущи", - сказала Стюарт.

Пока Россия пыталась обойти ограничения, официальные лица США неуклонно ужесточали ограничения, включая введение санкций в отношении десятков компаний и организаций в России, Иране, Китае, Канаде и других странах. США расширили свои торговые ограничения, включив в них тостеры, фены и микроволновые печи, все из которых содержат микросхемы, и создали "ударную группу по подрывным технологиям" для расследования и судебного преследования незаконных субъектов, пытающихся приобрести секретные технологии.

Но незаконную торговлю микросхемами трудно контролировать, учитывая повсеместное распространение полупроводников. В 2021 году компании отгрузили клиентам по всему миру 1,15 трлн чипов, пополнив огромные мировые запасы. Китай, не входящий в санкционный режим, использует все более сложные чипы.

Ассоциация полупроводниковой промышленности, представляющая крупные компании-производители чипов, заявила, что сотрудничает с правительством США и другими сторонами в борьбе с незаконной торговлей полупроводниками, но контролировать их поток чрезвычайно сложно.

"У нас есть строгие протоколы по удалению недобросовестных участников из наших цепочек поставок, но каждый год во всем мире продается около триллиона чипов, и это не так просто, как щелкнуть выключателем", - говорится в заявлении ассоциации.

До сих пор российские военные, похоже, полагались на большой запас электроники и оружия, которые они накопили до вторжения. Но эти запасы могут иссякать, что делает более актуальным получение Россией новых поставок.

В отчете, опубликованном во вторник независимой группой Conflict Armament Research, изучающей российское оружие, извлеченное с поля боя, содержится первый известный пример изготовления Россией оружия с использованием чипов, произведенных после начала вторжения.

По словам Дэмиена Сплитерса, руководившего расследованием C.A.R., три идентичных чипа, изготовленных американской компанией на офшорном заводе, были обнаружены в беспилотниках Lancet, обнаруженных в нескольких местах в Украине в феврале и марте этого года.

Сплитерс сказал, что его группа не раскрывала производителя чипа, пока работала с компанией, чтобы проследить, как продукт оказался в России. Эти чипы не обязательно являются примером нарушения экспортного контроля, сказал Сплитерс, поскольку США не вводили ограничений на этот конкретный тип чипов до сентября 2022 годы. По его словам, чипы были изготовлены в августе и, возможно, вскоре после этого были отгружены. Но он считает, что это свидетельствует, что большой довоенный запас электроники в России, наконец, иссяк.

"Теперь мы начнем смотреть, будут ли эффективными меры контроля и санкции", - отметил Сплитерс.

Как показывают документы мартовской встречи, американские и европейские официальные лица все больше обеспокоены тем, что Россия получает американские и европейские товары, перенаправляя их через Армению, Казахстан и другие страны Центральной Азии.

В одном из документов говорится, что в 2022 году Армения импортировала на 515% больше микросхем и процессоров из США и на 212% больше из ЕС, чем в 2021 году. Тогда Армения экспортировала 97% этих процессоров, в то числе в Россию, говорится в документе.

В другом документе Бюро промышленности и безопасности определило восемь категорий микросхем и компонентов, считающихся критически важными для разработки российского оружия, в том числе так называемую программируемую вентильную решетку, которая была обнаружена в одной из моделей российской крылатой ракеты, KH-101

Обмен разведывательными данными между США и Европой является частью зарождающихся, но усиливающихся усилий по минимизации утечки комплектующих в Россию. В то время как у Вашингтона есть более глубокий опыт в обеспечении соблюдения санкций, Евросоюзу не хватает централизованных разведывательных, таможенных и правоохранительных возможностей.

США и ЕС недавно направили своих официальных лиц в страны, из которых были самые большие поставки в Россию, чтобы попытаться сократить торговлю. Эстевес сказал, что недавний визит в Турцию убедил это правительство прекратить перевалку грузов в Россию через их зону свободной торговли, а также обслуживание российских и белорусских самолетов в турецких аэропортах.

Чиновники администрации Байдена говорят, что поставки в Россию и Беларусь электронного оборудования упали на 41% в период с 2021 по 2022 год, поскольку США и их союзники расширили свои ограничения по всему миру.

"Есть определенные районы мира, которые используются для поставки этих предметов в Россию. Это проблема, на которой мы сосредоточены", - отметил помощник секретаря по контролю за экспортом в Бюро промышленности и безопасности Мэтью С. Аксельрод.

Поставки чипов в Россию - последние новости

По состоянию на декабрь 2022 года, через фирмы-посредники Москва получила чипов на 777 млн долларов, в частности производства Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices и Infineon.

В январе 2022 года Вашингтон сообщил о готовности ограничить экспорт микрочипов в РФ в случае усиления агрессии против Украины. Данное предупреждение не остановило Москву, которая начала полномасштабное вторжение на украинскую территорию 24 февраля 2022 года.

В последнюю неделю апреля 2023 года Япония решила ужесточить контроль за экспортом аппаратуры для производства микросхем. Всего в списке 23 товара, в том числе для изготовления полупроводниковых приборов и микросхем.

В мае 2022 года в российских комплексах ПВО "Панцирь", вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101 обнаружили западные микросхемы.

31 марта 2023 года Япония ввела новый пакет санкций, который включил запрет на поставки комплектующих для авиации, в том числе беспилотной, а также для космической отрасли.

2 апреля 2023 года издание Bloomberg пишет, что на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций, Китай обратился к Японии с предложением не поддерживать политику США, направленную на создание препятствий для производства микросхем.

14 апреля издание Hraparak сообщило, что Германия потребовала от Армении перекрыть параллельный импорт и банковские переводы в Российскую Федерацию.

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