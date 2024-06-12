Нардеп рассказал о причинах существенных задержек с поставками оружия в рамках уже заявленных пакетов помощи: наличии этого оружия и его качестве.

Возможность контрнаступления Украины в этом году зависит от очень многих факторов, в частности мобилизации и наличия вооружения.

Об этом в интервью ВВС сказал депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич, который возглавляет парламентский комитет по нацбезопасности, обороне и разведке и является офицером запаса. У него спросили, способна ли Украина провести еще одно контрнаступление в этом или следующем году.

"Это очень сложный вопрос. Способны ли мы на это? Зависит от очень многих факторов. Это и закон о мобилизации, и комплектация наших боевых бригад. Во многих бригадах есть некомплект, не буду говорить процентов, они там разные, но проблема есть", - ответил Завитневич.

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Вторая проблема, по словам нардепа, касается вооружения.

"Тот пакет, который мы ожидали от нашего основного партнера США, был с существенной задержкой. К тому же важно, когда объявляется пакет и когда он по факту прибывает в Украину", - подчеркнул он.

По словам Завитневича, во время последней командировки в Соединенные Штаты было обращение к коллегам - если объявляют пакеты, то делать так, чтобы это оружие, которое уже объявлено, как можно быстрее оказалось в Украине.

"По некоторым видам вооружения это было (задержка - ред.) более месяца, по некоторым видам есть по два-три месяца. Это сильно влияет, когда мы планируем какие-то военные операции... Мы этот вопрос, конечно, постоянно поднимали во время наших командировок. На этот раз мы просто подчеркивали, что давайте еще приложим больше усилий. Настаивали на том, что если объявляется пакет, то он должен быть выполнен в какой-то конкретный срок, который мы можем для себя планировать", - отметил парламентарий.

Как он рассказал, партнеры объясняли задержки наличием оружия и его качеством.

"Потому что те же боеприпасы, вы знаете, они все проверяются, техника вся обязательно проверяется. И когда оружие условно не готово - его надо еще раз посмотреть, что-то поремонтировать. Есть небольшая часть новой техники, но в основном это техника, которая уже была в использовании", - добавил нардеп.

По его словам, в прошлом году по некоторым средствам ПВО был объявлен пакет, а когда поехали на инспекцию и посмотреть комплектность, то оказалось, что без определенной машины весь комплекс работать не будет, а эта машина сейчас не работает.

"Но пакет уже объявлен. То конечно искали все, где отремонтировать, чем заменить, но на это все нужно время. Поэтому мы просим: давайте обращать внимание на это перед тем, как объявлять - чтобы мы понимали, когда оно будет у нас. Это просят очень сильно наши военные для возможности планирования оборонительных или наступательных операций", - сказал Завитневич.

Относительно своего видения дальнейшего развития событий на фронте он сказал, что не исключает открытия врагом нового фронта.

"Ситуация каждый день сложная, но по некоторым направлениям, скажем так, более-менее нормальная. Там линия обороны не движется, позиции не сдаем. В то же время в некоторых других местах мы видим постоянные обострения. Может ли враг открыть новый фронт? Да, может, мы этого не исключаем. И должны постоянно быть готовыми", - подчеркнул Завитневич.

Контрнаступление ВСУ

Как сообщал УНИАН, в мае советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления на фестивале FT Weekend в Вашингтоне сказал, что Украина планирует начать новое контрнаступление в 2025 году после получения военной помощи США в размере 61 миллиарда долларов.

В то же время советник Байдена по нацбезопасности добавил, что благодаря новой помощи от США украинские военные смогут "удержать фронт" и противостоять российской агрессии в течение 2024 года.

Перед тем президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что стабилизация на фронте, перехват инициативы и развертывание контрнаступления зависит от трех вещей. Один из этих факторов - одобренная международными партнерами финансовая помощь и положительные решения правительств этих стран, в частности США, о помощи в сфере безопасности.

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