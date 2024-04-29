Речь идет о трех пунктах, объяснил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, от чего зависит перехват инициативы на фронте Вооруженными силами Украины и развертывание дальнейшего украинского контрнаступления.

Как передает корреспондент УНИАН, свое мнение по этому поводу Зеленский высказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

"Стабилизация на фронте, мощность нашей армии, перехват инициативы, развертывание контрнаступательных действий - все это зависит, наверное, от трех главных пунктов", - подчеркнул Зеленский.

В частности, по его словам, первый пункт - это одобренная международными партнерами финансовая помощь и положительные решения правительств этих стран, в том числе США, о помощи по безопасности.

Зеленский назвал этот пункт очень сложным, но считает его выполненным: "Есть пакет, есть финансовая поддержка. Это значит, что мы можем рассчитывать на эти деньги".

Второй пункт, как отметил президент, - это своевременные поставки оружия для своевременной поддержки украинской армии: "Сегодня позитива в этом пункте я пока не вижу. Поставки есть. Они понемногу пошли. Надо этот процесс ускорить".

Третий пункт касается того, что конкретно из обещанной помощи доедет в Украину. Глава государства назвал этот пункт самым главным.

"Один вопрос, когда есть деньги. Это очень важно. И мы еще раз благодарны нашим партнерам. Но для нас очень важно - что за эти деньги мы получим? И вот это "что" самое главное. Я просто не говорю о четвертом пункте: где мы можем использовать то или иное оружие. Это отдельная беседа", - сказал Зеленский.

Возможное контрнаступление ВСУ - актуальные новости

Напомним, The Wall Street Journal после разговора с главой ГУР Кириллом Будановым писали: если Украина в этом году сможет вести разумную оборонительную войну, то в следующем году ВСУ смогут пойти в еще одно контрнаступление. Согласно недавнему исследованию лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, оккупационная армия РФ до конца этого года достигнет пика своих возможностей в наступлении, а дальше будет вынуждена бороться с дефицитом бронетехники.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс и командующий британской армии Тони Радакин во время визита посоветовали высшему руководству и военным командующим Украины воздержаться от планирования и реализации новых наступлений на фронте, писало издание The Sunday Times, такой совет дали.

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