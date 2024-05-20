Благодаря оружию у Украины может быть возможность не только замедлить наступление России.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что стабилизация линии фронта уже состоялась, ведь во время проведения наступательных действий враг не смог прорвать украинскую линию обороны ни на одном направлении. По его словам, даже если российские войска и пытаются проводить наступление, они не имеют масштабируемых прорывов. Об этом он сказал в комментарии для 24 канала.

Тимочко добавил, что бои происходят с переменным успехом и очень часто украинские военные отвоевывают и освобождают территории по всем направлениям. Российские оккупанты также тактически получают успехи, однако они не влияют на изменение линии фронта в целом.

Военный отметил, для того, чтобы уменьшить интенсивность российского наступления и выстроить предпосылки для проведения контрнаступления, Силам обороны очень нужно дополнительное оружие от партнеров.

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"Вопрос Крынок, Часового Яра, Угледара, многих направлений Лимана и Купянска и Волчанска требуют дополнительного вооружения для наших Вооруженных Сил и привлечения дополнительных ресурсов", - подчеркнул председатель Совета резервистов.

Тимочко добавил, что такие действия решает военное командование, которое проводит соответствующие планы мероприятий. Кроме того, продолжаются организационные работы, ведь руководство имеет исчерпывающую информацию о том, какое оружие есть в ВСУ, а на какое вооружение можно только рассчитывать в ближайшее время.

"Это огромное масштабируемое мероприятие, и только имея исчерпывающую информацию и детальный анализ хода событий, можно констатировать, какие дополнительные силы нужны на каждое из направлений. Это уровень высшего военного командного состава - полностью и исчерпывающе оценивать ситуацию по линии фронта", - отметил военный.

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Ранее командир батальона ударных БпАК "Ахиллес", 92-й ОШБр Юрий Федоренко заявил, что российские оккупанты пытаются закрепиться в жилой застройке Волчанска, чтобы начать уличные бои.

"Более того, Силами обороны проводятся работы по улучшению своего положения, то есть выбивание противника с занимаемых им позиций. В рамках одной из таких операций разведывательному батальону 92-й штурмовой бригады совместно с ССО и батальоном "Ахиллес" удалось выбить противника с нескольких позиций, уничтожить противника, который засел, и также несколько представителей, взятых в плен будут в дальнейшем обменяны на наших ребят, которые сейчас находятся в плену в РФ", - прокомментировал он.

В свою очередь соучредитель DeepState Роман Погорелый рассказал, что российские оккупанты пытаются залезать с разных сторон в северную часть Волчанска.

"Если говорить о Волчанске, то видим, что уже некоторое время есть "серая зона" в северной части города. Там очень много различных точек пребывания врага и непосредственно ударов по нему наших Сил обороны, которые работают и сбросами, и артиллерией", - отметил он.

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