Благодаря новой помощи от США у украинских военных будет возможность "удержать фронт" и противостоять российской агрессии в течение 2024 года, говорит Салливан.

Украина планирует начать новое контрнаступление в 2025 году после получения военной помощи США в размере 61 миллиарда долларов. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления на фестивале FT Weekend в Вашингтоне.

Как пишет Financial Times, Салливан отметил, что, несмотря на одобренный американскими законодателями пакет финансирования для помощи Украине, он ожидает "прогресса России в ближайший период". По его словам, "мгновенно переключить тумблер невозможно".

При этом советник Байдена по нацбезопасности добавил, что благодаря новой помощи от США у украинских военных будет возможность "удержать фронт" и противостоять российской агрессии в течение 2024 года.

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Говоря о возможном сценарии войны в следующем году, Салливан отметил, Украина намерена "продвигаться вперед, чтобы отвоевать территорию, которую россияне у них отобрали".

Издание подчеркивает, что подобное заявление Джейка Салливана о потенциальном контрнаступлении со стороны Украины является наиболее четкой формулировкой Белого дома относительно того, как в Вашингтоне видит развитие войны в Укриане, если на ноябрьских выборах победу одержит нынешний президент США Джо Байден.

Кроме того, отмечается, что любое новое наступление украиснких войск в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования Конгресса и одобрения Белого дома. При этом один из кандидатов в президенты США – Дональд Трамп – ранее скептически высказывался о поддержке Украины и обещал попытаться прекратить конфликт и работать над его урегулированием путем переговоров.

Контрнаступление Украины: другие мнения

Отставной генерал, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес говорит, что готовность Украины к масштабному контрнаступлению пока не предвидится. По его словам, Украине нужно выиграть время – в частности, для того, чтобы Запад нашел больше боеприпасов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что стабилизация на фронте, перехват инициативы и развертывание контрнаступления зависит от трех вещей. Один из этих факторов – одобренная международными партнерами финансовая помощь и положительные решения правительств этих стран, в том числе США, о помощи по безопасности.

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