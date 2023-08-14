Украинская сторона работает над тем, чтобы повысить свои оборонные способности, подчеркнул командующий Объединенными силами ВСУ.

Сейчас в Беларуси находятся более шести тысяч членов российской частной военной компании "Вагнер".

ЧВК "Вагнер" на беларуской территории является опасным для Украины, поделился командующий Объединенными силами Вооруженных сил нашего государства генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "РБК-Украина".

"По состоянию на сейчас на территории Республики Беларусь находятся до 6,5 тысяч человек - наемников ЧВК "Вагнер". В военной науке есть два понятия - военная опасность и военная угроза. Для гражданских объясняю, если едет автомобиль - это опасность, а если он едет прямо на тебя - это угроза", - отметил он.

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Генерал-лейтенант добавил, что пребывание наемников на беларуской земле - это опасность, а в случае создания ими диверсионно-разведывательных групп или наземной наступательной группировки, тогда это будет реальной угрозой.

"...мы не ожидаем, когда эта угроза образуется, мы делаем все, чтобы повысить наши оборонные способности", - подчеркнул Наев.

Важные новости о "вагнеровцах" в Беларуси

В июле РФ начала массово перебрасывать в Беларусь наемников после того, как они в конце июня якобы устроили бунт на российской территории. Сообщалось о прибытии в Беларусь более 10 колонн с членами ЧВК "Вагнер", в составе некоторых была бронетехника. Минобороны Беларуси утверждало, что "вагнеровцы" будут делиться опытом с беларускими военными.

Спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко сообщал, что по состоянию на 22 июля на беларуской территории находились примерно 5 тыс. наемников "Вагнера". Украинская сторона укрепляет границу с Беларусью.

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