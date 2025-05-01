Ведущая показала скриншоты, на которых видно, как преподаватель психологически давил на девушек и присылал им интимные фото.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина раскрыла новые подробности в деле режиссера и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Белоуса, которого обвиняют в домогательствах. Блогерша обнародовала в сети скриншоты переписки руководителя Молодого театра с девушками, в которых он принуждал их к интиму, оказывал психологическое давление на них и присылал им фото интимного характера.

Снимки знаменитость опубликовала в своем Instagram. На кадрах видно, как Белоус присылал девушкам фото своих гениталий и предлагал им интим с ним. По словам звезды, такие сообщения от него получали несовершеннолетние девушки. Более того, на скриншотах также видно, что преподаватель побуждал девушек присылать ему их интимные фото.

"Пауки плетут паутину, создавая сетки, чтобы удовлетворить физиологическую потребность в питании. Андрей Белоус плетет сети, чтобы удовлетворять свои извращенные потребности в совершении насилия над женщинами. Вчитайтесь в эти скрины. Ужасают? Замечу, среди студенток и актрис, с которыми "работал" Билоус, были и несовершеннолетние. Скрин с его гениталиями именно из переписки с ребенком - девушке не было 18 лет. И это лишь верхушка айсберга", - отметила Ефросинина.

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Ведущая также рассказала, что режиссер буквально годами "обрабатывал" женщин, чтобы они в конце концов согласились вступить с ним в сексуальные отношения. В частности, Белоус предлагал им роли, поддержку, оценки, менторство, чтобы они вели себя так, как хотелось ему и воплощали в жизнь его иногда безумные сексуальные фантазии. Мария указала, что в схеме преподавателя участвовала его ассистентка. Именно она каждый раз подыскивала новых "жертв" для мужчины.

"Подбираться к новым "жертвам" ему помогала ассистентка. Используя власть, обещая перспективы и менторство, Белоус принуждал девушек к сексуальной связи с ним. "Прорабатывать" девушку он мог неделями, месяцами, а иногда и годами, чтобы она "созрела", - добавила блогер.

Впервые в домогательствах руководителя театра обвинили в январе. Тогда руководство университета Карпенко-Карого заявило, что начало служебную проверку и передало дело в полицию. На некоторое время Андрея отстранили от исполнения обязанностей в вузе. В Молодом театре также начали внутреннее расследование. Государственная служба по вопросам труда подтвердила, что есть достаточно оснований для увольнения Белоуса с должности.

Однако позже директор Департамента культуры КГГА Сергей Анжияк заявил, что нет достаточно причин для отстранения руководителя от работы. Уже в марте этого года Белоуса вернули на работу и он продолжил исполнять обязанности художественного руководителя Молодого театра.

На сегодня в отношении Белоуса начато четыре уголовных производства по статье о сексуальном насилии. Пострадавшие студентки дали показания правоохранителям относительно домогательств преподавателя. Также общественный активист Валерий Филипенко создал анонимный портал для сбора новых доказательств преступлений режиссера.

В то же время, несмотря на все обвинения, Билоусу присвоили звание доцента кафедры режиссуры. Звание предоставила Аттестационная коллегия Министерства образования и науки и вынесла это решение еще по другим 513 кандидатам.

Напомним, ранее, в МОН отреагировали на предоставление Билоусу звания доцента. В министерстве объяснили, что не рассматривали дела индивидуально, поэтому официальных оснований для того, чтобы лишить преподавателя этого звания не было. Однако там указали, что повлиять на решение могут официально задокументированные и подтвержденные факты насилия и домогательств.

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