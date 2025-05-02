Социологи говорят, что волна солидарности между двумя народами стремительно спадает.

Подавляющее большинство украинцев, которые находятся в Польше, не планируют навсегда оставаться в этой стране. Об этом свидетельствуют результаты социологических опросов, которые публикует польская редакция Business Insider.

Исследование показало, что почти 90% украинцев положительно оценивают ситуацию с работой в Польше. Однако в целом уровень положительного отношения украинцев к Польше и полякам постепенно снижается: сейчас он составляет 64, хотя недавно этот показатель был на уровне 70%.

Интересно, что украинские женщины более позитивно настроены в отношении Польши, чем мужчины - 69% против 56%. Социологи объясняют это тем, что именно женщины получили широкую поддержку поляков в начале войны.

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Кроме того, увеличилась доля украинцев, которые нейтрально относятся к Польше - сейчас их 32,75%, что на 6 процентных пунктов больше, чем год назад.

Хотя в целом большинство украинцев все еще положительно воспринимают Польшу, только 14% рассматривают возможность длительного пребывания в этой стране.

Отношение поляков к украинским рабочим также меняется в не лучшую сторону. Так, положительно воспринимают украинцев только 23% опрошенных, что на 12 процентных пунктов меньше, чем год назад. 48% имеют нейтральное отношение. При этом негативно относятся к украинцам 24% поляков, что на 6 процентных пунктов больше прошлогодних показателей.

"В отношениях между поляками и украинцами заметны постепенные изменения. Начальная волна солидарности уступает место повседневным вызовам - как в социальной, так и в экономической сфере", - комментирует исследование эксперт по рынку труда Кшиштоф Инглот.

Украинские беженцы за рубежом

Как писал УНИАН, в Латвии почти 18 600 граждан Украины потеряли статус временной защиты. Причина в том, что они не продлили свой вид на жительство.

Также мы рассказывали, что украинские беженцы в США боятся, что Трамп выгонит их из страны. В начале апреля украинские беженцы получили письмо, в котором их призвали покинуть США, но позже это сообщение назвали ошибкой.

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