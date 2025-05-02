До конца недели в Украине ожидаются периодические дожди.

В Украине в большинстве областей в ближайшие дни периодически будет идти дождь. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она пояснила, что дожди да нас принесут атмосферные фронты.

"До конца недели атмосферные фронты обусловят периодические дожди в западных, северных областях, местами в центральных", - спрогнозировала Наталья Диденко.

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Она уточнила, что на Днепропетровщине будет все время сухо. На юге и востоке также будет преобладать погода без осадков.

Перед выходными в Украину будет поступать воздух арктического происхождения с севера. Это, по данным синоптиков, повлечет повышение давления и уменьшение облачности.

Днем ожидается небольшая облачность. Без осадков, лишь на крайнем востоке страны и в Крыму ночью местами небольшой дождь.

Ветер будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем составит +11°...+16°, на западе и юго-западе страны будет теплее, +16°...+21°.

На Киевщине также ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Днем по области будет +11°...+16°, а в Киеве термометры покажут +14°...+16°.

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