Отличие почти незаметно / Коллаж УНИАН / фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Эта оптическая головоломка способна покорить интернет не хуже вирусных видео. На первый взгляд все кажется простым, но только настоящие мастера концентрации способны разгадать ее менее чем за 8 секунд.

На розово-оранжевом фоне изображены десятки одинаковых бургеров - с сочной котлетой, сыром, салатом и ярко-красным ломтиком помидора. Среди них спрятался один особенный бургер, который надо быстро отыскать.

В оптических иллюзиях лучше всего работает "сканирование блоками", когда человек мысленно разделяет картинку на квадраты и ищет глазами от левого верхнего угла вниз.

Видео дня

Готовы начинать? Тогда время пошло!

УНИАН

Подсказка

Особый бургер отличается одним-единственным ингредиентом. Готовы узнать правильный ответ?

Разгадка

Уникальный бургер - это тот, в котором отсутствует ломтик помидора. Попробуйте показать эту головоломку друзьям, чтобы проверить, смогут ли они побить ваш результат.

УНИАН

Другие головоломки

Тем, кому нравится искать что-то уникальное, советуем проверить свои силы с помощью оптической иллюзии с петушками и курицами. Вам надо очень быстро найти среди них особую птицу.

Также предлагаем тест, который быстро проверит вашу наблюдательность и умение логически мыслить. Попробуйте найти очевидную ошибку на картинке.

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