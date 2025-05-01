Эта оптическая головоломка способна покорить интернет не хуже вирусных видео. На первый взгляд все кажется простым, но только настоящие мастера концентрации способны разгадать ее менее чем за 8 секунд.
На розово-оранжевом фоне изображены десятки одинаковых бургеров - с сочной котлетой, сыром, салатом и ярко-красным ломтиком помидора. Среди них спрятался один особенный бургер, который надо быстро отыскать.
В оптических иллюзиях лучше всего работает "сканирование блоками", когда человек мысленно разделяет картинку на квадраты и ищет глазами от левого верхнего угла вниз.
Готовы начинать? Тогда время пошло!
Подсказка
Особый бургер отличается одним-единственным ингредиентом. Готовы узнать правильный ответ?
Разгадка
Уникальный бургер - это тот, в котором отсутствует ломтик помидора. Попробуйте показать эту головоломку друзьям, чтобы проверить, смогут ли они побить ваш результат.
Другие головоломки
Тем, кому нравится искать что-то уникальное, советуем проверить свои силы с помощью оптической иллюзии с петушками и курицами. Вам надо очень быстро найти среди них особую птицу.
Также предлагаем тест, который быстро проверит вашу наблюдательность и умение логически мыслить. Попробуйте найти очевидную ошибку на картинке.