Способны ли вы успеть всего за восемь секунд?

Эта оптическая головоломка способна покорить интернет не хуже вирусных видео. На первый взгляд все кажется простым, но только настоящие мастера концентрации способны разгадать ее менее чем за 8 секунд.

На розово-оранжевом фоне изображены десятки одинаковых бургеров - с сочной котлетой, сыром, салатом и ярко-красным ломтиком помидора. Среди них спрятался один особенный бургер, который надо быстро отыскать.

В оптических иллюзиях лучше всего работает "сканирование блоками", когда человек мысленно разделяет картинку на квадраты и ищет глазами от левого верхнего угла вниз.

Видео дня

Готовы начинать? Тогда время пошло!

Подсказка

Особый бургер отличается одним-единственным ингредиентом. Готовы узнать правильный ответ?

Разгадка

Уникальный бургер - это тот, в котором отсутствует ломтик помидора. Попробуйте показать эту головоломку друзьям, чтобы проверить, смогут ли они побить ваш результат.

Другие головоломки

Тем, кому нравится искать что-то уникальное, советуем проверить свои силы с помощью оптической иллюзии с петушками и курицами. Вам надо очень быстро найти среди них особую птицу.

Также предлагаем тест, который быстро проверит вашу наблюдательность и умение логически мыслить. Попробуйте найти очевидную ошибку на картинке.

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