Скотт Бессент отметил, что американский бизнес, в частности, станет частью пути Украины "к процветанию".

Американский бизнес и капитал станут частью "пути Украины" и нашей экономики к процветанию, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Он сделал этот вывод после подписания между странами соглашения о полезных ископаемых.

Кроме того, Бессент подчеркнул, что этот шаг должен продемонстрировать России, что у Украины и США есть "общая цель".

"Это экономическое партнерство. Итак, мы идем к ускорению украинской экономики. И как говорит президент [США Дональд Трамп], как я всегда говорю, экономическая безопасность - это национальная безопасность, а национальная безопасность - это экономическая безопасность", - отметил он в интервью Fox News.

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По его словам, "сильная Украина" впоследствии поможет украинцам поддерживать свою национальную безопасность. Ведь речь идет не только о полезных ископаемых, а об инфраструктуре и энергетике.

"Поэтому, знаете, здесь есть возможность для обеих сторон по-настоящему выиграть", - подчеркнул Бессент. Министр финансов США также добавил, что американский бизнес, в свою очередь, сможет заработать при условии "процветания" экономики Украины.

"Это мощный сигнал российскому руководству, и это дает президенту Трампу возможность вести переговоры с Россией на еще более прочной основе, чем та, что была раньше между США и Украиной", - подытожил он.

Что еще известно о соглашении по полезным ископаемым

Ранее УНИАН сообщал, что для Украины самое главное в сделке о полезных ископаемых. "Пожалуй, главное в этой сделке - то, что она может вновь открыть путь к возобновлению военной поддержки Украины со стороны США", - отметил эксперт. Однако есть и другие нюансы.

Кроме того, мы рассказывали, что Трамп все равно может прекратить военную поддержку Украины. Обозреватель Sky News Доминик Вагхорн подчеркнул, что и дипломатического прорыва из-за этого соглашения не случится.

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