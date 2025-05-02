Украинские самоцветы, покорившие столицу: выставка-продажа Stone Universe продлена

Киевский ювелирный завод и Volyn Gems продолжают свою коллаборацию, которая уже получила признание среди киевлян и гостей столицы. По многочисленным просьбам выставка-продажа редких драгоценных камней Stone Universe продлена! Вас ждет топаз-рекордсмен, занесённый в Книгу рекордов Украины, а также новинка — ювелирная коллекция "Веснянки" от КЮЗ. Украинские самоцветы. Выставка-продажа будет проходить с 2 по 31 мая 2025 года в ювелирной галерее по адресу: г. Киев, ул. Олеся Гончара, 79/4.

Волынское месторождение: сокровище украинской земли мирового уровня

Недалеко от пгт Хорошев в Житомирской области расположено Волынское месторождение — геологическая жемчужина возрастом почти два миллиарда лет. Это часть Коростенского плутона Украинского щита, дарящая миру минералы исключительной красоты и редких оттенков.

Среди сокровищ Волынского месторождения — настоящие природные диковинки, высоко ценимые коллекционерами по всему миру. Прежде всего, это уникальные кварцы — дымчатый кварц и морион, известные своей глубокой палитрой тёмных оттенков.

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Особую ценность представляет топаз, палитра которого поражает: от прозрачного и нежно-голубого — до винно-жёлтого, оранжевого и редкого полихромного, в котором несколько оттенков гармонично сочетаются в одном кристалле. Такие топазы добываются только на Житомирщине — уникальное природное явление, не имеющее аналогов в мире.

Ювелирной визитной карточкой месторождения являются бериллы, которые считаются эталонными среди коллекционеров. Именно на украинской земле представлена вся природная палитра берилла — от светло-зелёного до жёлто-зелёного и солнечного цветов. Это делает Волынское месторождение уникальной точкой на минералогической карте мира.

Stone Universe: удивительные экспонаты из недр Украины

Компания Volyn Gems собрала на выставке настоящие шедевры: "поющий кварц", бериллы в сотни карат, редкие полихромные топазы, гигантские морионы. Главной звездой экспозиции стал топаз-рекордсмен в 1 000 000 карат и весом 205 кг. Его нашли на глубине 49 метров, а в 2025 году он был официально признан самым крупным в Украине.

Обратите внимание: часть экспозиции можно не только рассматривать, но и трогать! А с легендарным топазом можно сделать памятное фото.

"Веснянки": ювелирная новинка от КЮЗ. Украинские самоцветы

В рамках выставки состоится премьера новой коллекции "Веснянки" от Киевского ювелирного завода. Коллекция создана в современной европейской стилистике с украинской душой. Это история о возрождении, надежде и весне, живущей в сердце, воплощённая в форме солнечного круга и цветных кабошонов.

Изысканные браслеты, кольца, подвески и колье из золота и серебра украшены натуральными самоцветами — бериллом, топазом, кварцем, добытыми на Волынском месторождении. Коллекция "Веснянки" представлена как в серебряных, так и в золотых украшениях. Эти ювелирные изделия — не только эстетика, но и символическая энергия родной земли. Идеальный выбор для подарка или в качестве оберега для себя — напоминание о весне, которая всегда живёт в сердце.

В ювелирной галерее КЮЗ. Украинские самоцветы также представлены эксклюзивные украшения — настоящие произведения ювелирного искусства, существующие в единственном экземпляре.

Посетите уникальную выставку, где искусство природы и ювелирное мастерство объединены в одном событии! Здесь вы сможете одновременно насладиться красотой редких минералов, огранённых камней и изысканных украшений.

Добавьте к своему майскому отдыху посещение выставки-продажи — незабываемое знакомство с украинскими самоцветами мирового уровня!