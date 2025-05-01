По словам Свитана, оккупанты пичкают БПЛА специфическими боеприпасами.

Российские кассетные боеприпасы, которые 1 мая взорвались в двух районах Киева, были настроены на срабатывание с отсрочкой - никто не знает, когда такое устройство может "ожить".

Об этом "Фабриці новин" заявил полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан. По его словам, захватчики практически не могут "выйти" на столицу, поскольку там есть механизмы, которые сбивают дроны и не дают им навестись на цель:

"Так как беспилотник висит в воздухе очень долго, начали ставить на них временные взрыватели. То есть, на цель он не выходит, вырабатывает топливо, падает, а дальше все это подрывается через определенное время".

Он утверждает, что с технической точки зрения это осуществить достаточно просто, при этом для людей это очень опасно, так как никто не знает, когда взрыватель сработает. Подрыва нескольких граммов взрывчатки достаточно для того, чтобы взрослый человек лишился конечности или зрения, а ребенок - жизни.

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"Потому очень опасно к ним подходить. Ко всему российскому боевому применению опасно приближаться. Что угодно они к нам засылают, все может взорваться. Тем более, сейчас беспилотники напичканы кассетными, но очень специфическими боеприпасами. Это могут быть игрушки, это могут быть какие-то ручки, какие-то телефоны, батареи - что угодно", - заявил офицер.

Взрывы в Киеве

Как писал УНИАН, сегодня Шевченковская районная государственная администрация сообщила о взрывах "отсроченных" кассетных боеприпасов в Дарницком районе столицы.

Предполагается, что боеприпасы разбросали российские беспилотные летальные аппараты, которые ночью атаковали Киев. О последствиях или пострадавших не сообщали.

Позднее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что аналогичный случай произошел в Дарницком районе. В результате взрыва пострадала женщина.

Жителей столицы призвали быть максимально осторожными и не приближаться к подозрительным предметам.

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