Министрам раздали проект документа буквально перед голосованием, поэтому у них не было времени с ним ознакомиться.

Члены правительства проголосовали за подписание соглашения с США о полезных ископаемых, не читая окончательную в ерсию документа. Об этом сообщил эксперт в области энергетики, предприниматель Виктор Куртев в эфире проекта "Тема с Мосейчук".

Он сослался на "инсайдерскую информацию", согласно которой министры просто не успели ознакомиться с текстом перед тем, как голосовать за его утверждение перед подписанием с американцами.

"Где-то за 15-20 минут до этого министрам раздали текст. То есть проанализировать, подумать – времени у них не было. А некоторые прочитали всё внимательно только вечером, после голосования. И эмоции были разные. Поэтому мне очень интересно, что там на самом деле написано", – заявил Куртев.

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Соглашение с США о полезных ископаемых

Как писал УНИАН, соглашение между Украиной и США о совместных инвестициях в добычу украинских ископаемых было подписано в ночь на 1 мая (в США был день). Документ предусматривает создание совместного инвестиционного фонда восстановления Украины, который будет наполняться доходами от украинских полезных ископаемых.

По словам президента Владимира Зеленского, подписанный документ представляет собой справедливую сделку, которая в нынешнем варианте выглядит намного лучше, чем то, что США предлагали ранее.

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