В списке есть кладбища и автомагистрали с перекрестками.

Консультант по фэншуй и осознанному дизайну Наталия Кайлин назвала 9 объектов, соседство с которыми может принести неудачу, передает yourtango.com.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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"Любовь или неприязнь к месту, где вы живёте, может повлиять на все аспекты вашей жизни - трудно полностью отдаваться работе или социальной жизни, если вас тяготит само пространство, в котором вы находитесь. В древнем китайском учении фэншуй существуют элементы окружающей среды, которые могут негативно сказываться на вас - даже если вы об этом не догадываетесь", - говорится в статье.

Вот какие объекты рядом с домом способны нарушать поток энергии:

Болото. Заболоченные участки, хоть и могут быть полны дикой природы, символизируют уныние и застой. По словам Кайлин, такая среда может ввести человека в меланхоличное состояние и нарушить энергетический баланс. Длительное пребывание в такой среде может повлиять на ваше настроение и уровень энергии, отметила эксперт.

Автомагистрали. Жизнь рядом с трассой - это постоянное воздействие загрязнённого воздуха и шума. Также поток энергии в таких местах слишком стремительный. Энергия не успевает замедлиться и накопиться, чтобы питать дом и его обитателей, отметила Кайлин.

Кладбища. Энергия, исходящая от кладбищ, может быть чрезмерно "иньской" - темной, созерцательной. Хотя такая энергия тоже нужна, её избыток может угнетать.

Участки с уклоном вниз. В фэншуй большое значение имеет рельеф: идеальное место для дома - участок с открытым передом и защищённой (например, деревьями или горами) задней частью.

Дома ниже уровня улицы. Жильё ниже уровня дороги (например, квартиры на цокольном этаже) имеют схожую проблему.

Слишком живописный вид за домом. В фэншуй передняя часть дома отвечает за удачу, деньги и благополучие, а задняя - за семью, здоровье и отношения. Если за домом открывается прекрасный вид - на реку, горы и т.п. - это приятно, но может нарушить энергетический баланс: энергия будет перетекать в "тыловые" сферы, ослабляя финансовую удачу, исходящую от фасада дома.

Обрывы и склоны. Дом у обрыва над океаном может выглядеть как мечта, но в фэншуй это опасно. Тревога из-за риска обрушения земли нарушает поток ци и создаёт чувство нестабильности, даже если дом дорогой и красивый.

Здания с острыми или угловатыми формами. В фэншуй острые формы и углы символизируют агрессию. Это одна из причин, почему даже кактусы рекомендуют размещать осторожно. Если рядом находится здание с острыми или направленными на ваш дом углами, это может создавать агрессивную энергетику.

Перекрёстки дорог. Как и автомагистрали, перекрёстки создают шум, вспышки света от фар и чувство небезопасности. Всё это ведёт к стрессу и нарушает поток энергии.

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