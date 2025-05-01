Температура снизится в большинстве областей.

В пятницу, 2 мая, в Украине ожидается небольшое похолодание. Температура снизится практически по всей стране до +15°...+19°, только на западе будет немного теплее. Осадков не ожидается, будет преимущественно ясно, местами - небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +6°, днем +17°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +20°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +20°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +20°.

В Тернополе 2 мая ночью будет +5°, днем +21°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +22°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +24°, небольшая облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +6°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +3°...+21°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу ночью будет +3°, днем +18°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+16°, ясно.

В Черкассах завтра будет ночью +6°, днем +16°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +17°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +4°...+15°.

В Одессе 2 мая - ясно, температура ночью +10°, днем +18°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +7°, днем +17°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +7°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +17°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +16°, ясно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +15°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +16°, ясно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +9°...+17°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +4°, днем +16°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +6°, днем +16°.

2 мая - праздник, приметы

По народному каледнарю - Иван Ветхопещерник. Женщиныв этот день кланялись весне. Если небо ясное, то месяц будет спокойный.

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