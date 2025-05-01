В пятницу, 2 мая, в Украине ожидается небольшое похолодание. Температура снизится практически по всей стране до +15°...+19°, только на западе будет немного теплее. Осадков не ожидается, будет преимущественно ясно, местами - небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +6°, днем +17°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +20°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +20°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +20°.
- В Тернополе 2 мая ночью будет +5°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +22°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +6°, днем +21°.
- В Виннице завтра будет +3°...+21°, практически безоблачно.
- В Житомире в пятницу ночью будет +3°, днем +18°, практически безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+16°, ясно.
- В Черкассах завтра будет ночью +6°, днем +16°, ясно.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +17°, ясно.
- В Полтаве - ясно, температура воздуха +4°...+15°.
- В Одессе 2 мая - ясно, температура ночью +10°, днем +18°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +7°, днем +17°, ясно.
- В Николаеве завтра будет ясно, ночью +7°, днем +19°.
- В Запорожье температура ночью +7°, днем +17°, ясно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +16°, ясно.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +15°.
- В Днепре температура ночью будет +6°, днем +16°, ясно.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +9°...+17°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +4°, днем +16°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +6°, днем +16°.
2 мая - праздник, приметы
По народному каледнарю - Иван Ветхопещерник. Женщиныв этот день кланялись весне. Если небо ясное, то месяц будет спокойный.