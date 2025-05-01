Законопроектом предусматривается ряд изменений в проведение "зеленых" аукционов.

Народные депутаты Украины зарегистрировали законопроект №13219, которым предлагают существенно усовершенствовать существующие механизмы привлечения инвестиций в строительство зеленых электростанций в Украине.

Как сообщает ExPro, инициаторами законопроекта выступили представители Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства - Андрей Герус, Олег Бондаренко, Андрей Кот, Виктория Гриб и другие.

Как указано в пояснительной записке, законопроектом предусматривается ряд изменений в проведение "зеленых" аукционов. В частности, они касаются внедрения механизма поддержки для победителей "зеленых" аукционов в виде "чистой" премии, решения проблемных вопросов по объемам квот на различные виды генерации и в отношении участников таких аукционов.

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Также предлагается внедрение для участников аукционов финансового обеспечения, предоставленного непосредственно Гарантированному покупателю, как дополнительной альтернативы банковской гарантии.

Кроме того, законопроектом планируется продлить срок действия аукционов по распределению квот на строительство новых электростанций на 5 лет - с 1 января 2030 года до 31 декабря 2034 года.

Среди других изменений нардепы хотят усовершенствовать механизм выдачи и обращения гарантий происхождения электроэнергии из ВИЭ в соответствии с требованиями Европейского законодательства с целью обеспечения дальнейшего признания украинских гарантий происхождения в странах ЕС, а также обеспечить возможность присоединять установки хранения энергии в рамках механизма cable pooling.

Как сообщалось, в Украине в 2024 году состоялось несколько пилотных зеленых аукционов на строительство новых солнечных, ветровых и гидроэлектростанций. Однако при общем объеме квоты в 110 МВТ в результате удалось привлечь инвестиции только на 1 МВт мощности ГЭС. При этом два аукциона весной 2025 года не состоялись из-за отсутствия минимального количества участников.

По мнению участников рынка, инвестиции в строительство предприятий зеленой энергетики могут быть успешными, если зеленые аукционы будут приспособлены к реализации крупных проектов в энергетике.