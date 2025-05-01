Иван Ус считает соглашение победой украинской дипломатии.

Учитывая сложный процесс принятия соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, его принятие является однозначно победой украинской дипломатии. Однако как будет оно работать в реальности, еще неизвестно. Такое мнение высказал главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус, говорится в статье УНИАН.

"Это однозначно победа украинской дипломатии. Хотя и не полная. Главное, что там нет упоминаний о "долге" Украины, и само соглашение декларирует равноправие сторон", - сказал эксперт.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп хотел подать это соглашение так, чтобы Украина оказалась виноватой те деньги на безопасность, которые были использованы предыдущей администрацией на безвозмездной основе. И то, что хотели протолкнуть американцы в начале, было выгодно США, но не Украине.

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"Это был шантаж, в определенной степени. Но Украина удержалась. Переговоры движутся в верном русле. Да, есть расширение соглашения с чисто редкоземельных элементов на инфраструктурные моменты. Но уже был вычеркнут "долг", а также моменты, которые могут помешать евроинтеграции Украины", - отметил Ус.

При этом эксперт не уверен, будет ли это работать так, как задумали авторы документа. Он подчеркнул:

"Это мы еще посмотрим. Ведь ключевая проблема этого соглашения - о чем именно мы говорим? Потому что нужно исследование недр, чтобы оценить залежи редкоземельных элементов. По подсчетам экс-заместителя главы МИД Ланы Дзеркаль, это будет стоить 25 миллионов долларов США, чего Украина тратить не будет. То есть о недрах сейчас только разговоры и теории. Есть разговоры и об энергетике. Все эти разговоры на фоне подписания свидетельствуют о том, что переговоры до сих пор продолжаются".

Соглашение о недрах - главные новости

1 мая США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам с созданием инвестиционного фонда по восстановлению Украины. Фонд будут наполнять 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда.

Соглашение по полезным ископаемым, подписанное между США и Украиной, потенциально может принести значительную выгоду обеим странам, но самое интересное здесь то, что оно фактически привязывает Трампа к Украине, пишет издание The New York Times.

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