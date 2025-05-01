Сейчас Дэвис является послом Соединенных Штатов на Кипре.

Временно исполняющей обязанности временного поверенного в делах США в Украине станет посол Джули С. Дэвис. Она приступит к работе уже с понедельника, 5 мая 2025 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства США в Киеве. Отмечается, что на этой должности Дэвис возглавит взаимодействие дипломатического учреждения с украинским правительством и народом от имени президента США Трампа и госсекретаря Рубио.

Дэвис будет работать на этой должности до тех пор, пока президент США не назначит посла в Украине.

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Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, комментируя это назначение, сказала, что Дэвис – выдающийся карьерный сотрудник Высшей дипломатической службы, имеющий ранг министра-советника.

"Обладая богатым опытом в области международной дипломатии, она занимала ключевые посты в течение последних 30 лет. Сейчас посол Дэвис является послом Соединенных Штатов на Кипре и занимает эту должность с февраля 2023 года. Сейчас министерству нужны лучшие кадры, и посол Дэвис – выбор президента и секретаря", – добавила она.

Кто такая Джули Дэвис

Джули С. Дэвис – действующий посол США на Кипре. В 2020 году она была утверждена в должности посла США в Республике Беларусь – первого с 2008 года.

На протяжении карьеры в политике Дэвис также работала заместителем помощника Государственного секретаря США по делам Западной Европы и Европейского Союза и заместителем Постоянного представителя Миссии США при НАТО.

Среди других карьерных достижений Дэвис – работа в международном штабе НАТО в должности заместителя директора частного офиса и в посольствах США в Грузии, Украине и России, а также работа в Совете национальной безопасности, бюро по делам Европы и Евразии и Ближнего Востока и в аппарате Исполнительного секретариата Госсекретаря США.

Джули Дэвис имеет степень бакалавра, которую получила в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл. В то же время степень магистра она получала в Школе международных и общественных отношений Принстонского университета. Дипломат владеет русским и французским языками.

Отметим, что ранее посольство США в Киеве возглавляла Бриджит Бринк. Она проработала на этой должности три года.

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