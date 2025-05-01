Амаль Клуни грозит запрет на пересечение американской границы из-за ее профессиональной деятельности.

Британская правозащитница и жена известного американского актера Джорджа Клуни, Амаль Клуни, может попасть под санкции США и получить запрет на въезд в эту страну. Причиной этому является ее юридическое участие в деле Международного уголовного суда (МУС), которое привело к аресту некоторых деятелей ХАМАС.

Об этом сообщает The Mirror. По данным издания, Клуни получила частное предупреждение от МИД Великобритании о возможных последствиях ее участия в деле МУС. В частности, ее предупредили, что она может попасть под санкции США, введенные указом президента Дональда Трампа. Он предусматривает запрет на въезд в Америку лицам, причастным к расследованиям военных преступлений, связанных с конфликтом между Израилем и ХАМАС.

"Она может стать жертвой этого распоряжения только из-за выполнения своей профессиональной работы", - цитирует юридический источник The Mirror.

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В распоряжении указано, что суд прибегал к незаконным и безосновательным действиям, направленным против Америки и ее близкого союзника Израиля: "Соединенные Штаты применят ощутимые и существенные последствия к лицам, ответственным за нарушение МУС, некоторые из которых могут включать блокирование имущества и активов, а также приостановление въезда в Соединенные Штаты должностных лиц, сотрудников и агентов МУС, а также их ближайших родственников".

Указ Трампа, подписанный еще в феврале, уже привел к запретам на въезд и замораживанию активов ряда юристов, сотрудничавших с МУС. Однако сама Амаль, которая работала советником прокурора по делу, заявила, что ее участие в процессе не было политическим, а основывалось на принципах международного права.

"Это не было политическое решение - речь шла о праве. Я участвовала в деле, потому что верю в верховенство закона и необходимость защиты гражданского населения", - подчеркнула юрист.

Хотя семья Клуни проживает преимущественно в Европе, пара также владеет недвижимостью в США, где артист сейчас выступает на Бродвее. В случае усиления санкций Амаль могут запретить въезд в Америку.

К слову, 47-летняя правозащитница родилась в Ливане, но с детства живет в Великобритании. Она является одной из самых известных правозащитниц мира, работала с делами о жертвах геноцида и политических преследований, а в 2024 году получила премию "Международный юрист года".

Напомним, ранее Джордж Клуни раскритиковал правительство США. Кинозвезда заявил, что американские власти унижают журналистов и пытаются ограничить их права. На заявление актера отреагировал сам Трамп. Он не сдержал эмоций и назвал артиста "второсортным" в своем посте в сети.

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