Лапин отметил, что с беларуского направления есть 13 дорог, однако за последние годы там все должно было бы быть хорошо заминировано.

Российские оккупанты вполне могут развернуть контингент на территории Беларуси, и Украина должна быть готова к тому, что оттуда может "что-то лететь и ползти".

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал спецназовец, офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин. При этом он подчеркнул, что Украина будет давать отпор, и назвал несколько целей для потенциального поражения.

"Что касается Беларуси, то я считаю, если оттуда что-то прилетит или приползет, то законными целями Украины могут быть Мозырьский НПЗ, также у них есть неплохие разного рода химические предприятия, которые производят удобрения, и дают основное валютное поступление Лукашенко. По моему мнению, нам нужно быть готовыми, что с той стороны может что-то лететь или ползти. А они должны понимать, что мы дадим отпор", – сказал он.

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Офицер отметил, что с беларуского направления есть 13 дорог, однако за последние годы там все должно быть хорошо заминировано и нарыто.

Говоря о ситуации на фронте, Лапин отметил, что сейчас россияне активно пытаются захватить острова на Днепре, чтобы форсировать реку. Силы обороны держат рубежи.

Однако, по словам офицера, большие риски есть на Сумщине, где враг пытается продвинуться вглубь украинской территории и приблизиться к Сумам, "чтобы доставала их артиллерия и дальнобойные дроны". Лапин говорит, что это очень серьезная проблема.

Угроза атаки со стороны Беларуси

Разговоры об угрозе атаки со стороны Беларуси в течение полномасштабной войны РФ против Украины звучали не единожды. На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ "готовит что-то" в Беларуси этим летом и в качестве прикрытия использует военные учения.

Он отметил, что именно так начинаются атаки россиян, однако куда будет бить противник на этот раз – открытый вопрос.

"Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству", – подчеркнул Зеленский.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко допускает, что под видом учений Россия может готовить наступление с участием белорусских военных.

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