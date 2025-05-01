Артисты раскрыли, кто спонсирует их выступление на песенном конкурсе.

Украинская группа Ziferblat, которая представит нашу страну на конкурсе "Евровидение-2025" с песней "Bird of Pray", рассекретила, какая сумма им нужна для участия в шоу. А также участники коллектива Федор Ходаков, Даниил и Валентин Лещинские рассказали, кто спонсирует их выступление на международной арене.

В интервью Рамине Эсхакзай они указали, что отказались от проведения тендера на финансирование участия, который могло устроить "Суспільне". Артисты самостоятельно выбрали режиссера-постановщика своего номера и теперь расходы на его работу частично будет покрывать "Суспільне", частично спонсоры, а частично Ziferblat своими силами.

"Над номером может работать режиссер, которому вы самостоятельно не платили. Вернее, "Суспільне" как организация может оплатить часть номера, если проводится тендер на избрание режиссера. Но артист может отказаться от такого тендера, если он не хочет отдавать право избрания режиссера кому-то. Соответственно, в нашем случае мы искали режиссера - и этот вопрос на нас. "Суспільне" вовлечено в процесс финансовой помощи, другой различной организационной помощи - насколько это возможно", - указали музыканты.

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По словам участников Ziferblat, средства нужны не только на сам конкурсный номер, но и на участие в различных пре-пати, медийное продвижение, костюмы и тому подобное. В общем, как говорят артисты, их расходы составляют примерно 120-130 тысяч долларов. При этом они утверждают, что во многом ограничивают себя, а у представителей других стран, мол, еще большие бюджеты.

"И это я учитываю сейчас с поездками на пре-пати, с которых мы только вернулись. Эти вечеринки - это тоже за наш счет все. То есть, когда люди пишут: "Пусть ребята повеселятся за счет государства" - это абсурд. Артисты у нас большую часть времени ездили за свой счет, поэтому это коммерческая история, которая частично покрывается за счет государства, частично спонсоров, а также артисты сами. В общем, расходы на все про все будут достигать 120-130 тысяч долларов. Это очень лайтово, мы очень ущемляемся", - поделилась певицы.

К слову, сегодня, 1 мая, коллектив отправился в Базель, Швейцария, где будет проходить "Евровидение-2025". Украинская группа выступит под номером 5 в первом полуфинале. Второй полуфинал запланирован на 15 мая, а гранд-финал состоится 17 мая.

Напомним, ранее Елена Тополя рассказала, как ее "кинули" на 450 тысяч долларов после участия в Евровидении. Звезда участвовала в шоу в 2010 году. Выступление на конкурсе стоило звезде более 18 миллионов гривень. Ей пообещали помочь и покрыть расходы, но потом исполнительницу подставили и оставили с долгом.

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