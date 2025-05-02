Диктатор сместил акценты на более краткосрочные вопросы, однако вряд ли отказался от планов захватить больше украинской земли.

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, сместил акценты в войне против в Украины на более краткосрочные цели. Кремль хочет укрепить позиции на уже оккупированных территориях Украины и поднять свою испытывающую трудности экономику.

Об этом свидетельствуют новые разведданные, изученные официальными лицами США и Запада, пишет CNN со ссылкой на осведомленные источники. Примечательно, что еще недавно западные разведки утверждали, что Путин верил: состояние войны отвечает его интересам, у него есть импульс, а также людские ресурсы, чтобы вести более длительную борьбу и захватить всю Украину.

Собеседники CNN говорят, что мнение о том, что Путин изменил свою позицию, сыграло на руку президенту США Дональду Трампу и его переговорщикам, которые считают что диктатор может быть более готов к рассмотрению возможности заключения мирного соглашения.

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Но ряд высокопоставленных чиновников США по-прежнему скептически настроены по отношению у Путину и его заявлениям о желании достичь мира. Помимо этого, широко распространено мнение, что даже если РФ согласится на предложенный Штатами вариант сделки (а он предусматривает контроль России над частью украинских территорий), то в долгосрочной перспективе Москва может возобновить боевые действия, чтобы попытаться захватить еще больше украинской земли.

Вот, как ситуацию описывает высокопоставленный сотрудник западной разведки:

"Я думаю, что он (Путин, – УНИАН), возможно, думает – не хочу сказать, что думает о меньшем, – но думает о том, какова разумная цель на ближайшую перспективу".

"Все это зависит от того, что США готовы выложить на стол, чтобы Путин мог не просто заявить о своей победе внутри страны, а действительно почувствовать, что он достиг чего-то, что стоит значительной паузы, а затем, возможно, возобновить борьбу в какой-то момент позже", – добавил он.

Собеседник напомнил, что Путин неоднократно разглагольствовал об историческом происхождении русского народа. И захват большей части Украины является его долгосрочной целью – "по крайней мере, те части, которые являются колыбелью русской цивилизации" в глазах Путина.

Один из европейских чиновников согласен с мнением о том, что Москва готова "подыграть" США и ограничить свои краткосрочные цели в войне. Так Кремль может попытаться улучшить отношения с Вашингтоном. Однако РФ "явно не отказалась от своих максималистских целей в войне".

По мнению чиновника, в Москве считают, что улучшение отношений со США "отвлечет внимание после тактической паузы, и тогда они смогут использовать сочетание военных, экономических, информационных и политических инструментов для достижения всех целей Путина в Украине и за ее пределами".

В то же время высокопоставленный американский чиновник отметил, что цель России заключается в том, чтобы добиться признания как можно большей оккупированной территории и иметь "как можно более слабую Украину". При этом нет никаких признаков того, что Путин действительно сможет завоевать остальную часть Украины, когда его войска уже давно не имеют кардинальных прорывов на фронте.

Так что любые сдвиги в мышлении Путина объясняются осознанием этого факта и усилиями США, которые направлены на то, чтобы заставить Украину и РФ договориться о прекращении войны. Но среди западных чиновников и сотрудников разведки уже давно существуют сомнения в том, что Путин и его окружение ведут переговоры честно, а не пытаются просто затянуть процесс и продолжить свою военную агрессию.

Война РФ против Украины: вы могли это пропустить

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс считает, что в ближайшее время война в Украине не закончится. При этом он отметил, что сейчас каждая сторона знает, какие условия достижения мира выдвигает другая сторона, и теперь все "зависит от россиян и украинцев".

Ранее Вэнс говорил, что хотя и Украина, и Россия заявили о готовности к миру, между позициями стран остается "очень большая пропасть". По словам вице-президента США, работа дипломатии заключается в том, чтобы попытаться определенным образом сблизить эти две стороны.

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