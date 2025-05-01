Украина синхронизирует собственное санкционное давление с санкциями, которые вводит против России мировое сообщество.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил разъяснения относительно сегодняшних решений о применении санкций против десятков физических и юридических лиц. Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам доклада относительно украинских санкционных шагов.

Как отметил президент, сегодня уже были утверждены соответствующие решения о нескольких новых пакетах.

"Первый - это 36 компаний и 5 физических лиц, которые работают в разных юрисдикциях: не только в российской, но обслуживают именно российское военное производство. В частности, это поставщики титана, металлургические предприятия, компании, работающие в области энергетики, в машиностроении. Часть из них уже под санкциями партнеров", - отметил Зеленский.

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По словам президента, в целом синхронизируется украинское санкционное давление с санкциями мира против России за войну.

"Второй пакет санкций сегодня - это 106 субъектов, которые своей деятельностью активно поддерживают присутствие оккупанта в нашем Крыму, на территории Донецкой и Луганской областей Украины и занимаются поставками для оккупационной армии", - добавил Зеленский.

В то же время, третий санкционный пакет - это 9 ограничительных мер против лиц.

"Из них 7, к сожалению, имеют гражданство Украины, которые связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне. Работаем, чтобы в юрисдикциях партнеров были поддержаны ограничения для этих и других подсанкционных лиц", - сообщил Зеленский.

Глава государства добавил, что поручил готовить и следующие санкционные шаги.

Санкции против Арестовича и Ко

Как сообщал УНИАН, Зеленский ввел ограничительные меры против бывшего советника своего Офиса Алексея Арестовича, социолога Константина Бондаренко, блогера Мирослава Олешко, Алексея Азарова, сына экс-премьера Николая Азарова), генерального директора российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексея Лихачева и других лиц.

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