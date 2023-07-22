Там отметили, что сначала, когда "вагнеровцы" только начали прибывать в Беларусь, их количество оценивалось сотнями.

По состоянию на 22 июля в Беларуси находятся примерно 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде". "Государственная пограничная служба Украины продолжает внимательно отслеживать ситуацию относительно прибытия и пребывания в Беларуси российских наемников", - заверил он.

По данным Демченко, обстановка по линии границы остается полностью контролируемой пограничными подразделениями и другими составляющими Сил обороны. Он уточнил, что все предупреждены о возможных рисках, которые могут идти с территории Беларуси, которая находится под влиянием РФ.

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При этом Демченко уточнил, что изначально, когда "вагнеровцы" только начали прибывать в Беларусь, их количество оценивалось сотнями. Однако в настоящее время их количество другое и может достигать около 5 тыс., добавил представитель пограничников.

Демченко подчеркнул, что такое количество для Украины непосредственной угрозы не представляет, однако силы обороны должны быть готовы к любым ситуациям в том числе и к недопущению провокаций.

"Украина делает все необходимое, чтобы понимать реальный риск и гарантировать безопасность из-за пребывания наемников в соседней стране... Проходит укрепление границы по всей протяженности и усиление необходимыми средствами", - уточнил он.

Наемники в Беларуси

Наемники ЧВК "Вагнер" начали прибывать в Беларусь в конце июня. По данным мониторинговой группы "беларуски Гаюн", ночью 19 июля в направлении Бобруйска двигалась колонна "вагнеровцев" - уже седьмая по счету. Она насчитывала 50 единиц техники.

21 июля в Пентагоне высказали мнение, что "вагнеровцы" реинтегрируются в российскую армию.

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