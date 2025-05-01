Обязанности советника временно будет исполнять государственный секретарь США Рубио.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уволил Майкла Уолтца с должности советника по вопросам национальной безопасности.

Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social. Обязанности советника временно будет исполнять государственный секретарь США Марко Рубио.

В то же время перед Уолтцем открывается новый карьерный путь.

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"Мне приятно объявить, что я выдвигаю кандидатуру Майка Уолтца на должность следующего Посла Соединенных Штатов в ООН. С тех пор, как он был в военной форме на поле боя, в Конгрессе и на должности моего Советника по национальной безопасности, Майк Уолтц упорно работал над тем, чтобы ставить интересы нашей страны на первое место. Я знаю, что он будет делать то же самое на своей новой должности", – написал Трамп.

Что предшествовало

Персона Майкла Уолтца стала центром одного из самых громких скандалов в действующей администрации США. Он возник вокруг чата в мессенджере Signal, куда кроме высокопоставленных чиновников США был ошибочно приглашен главный редактор издания Atlantic Джеффри Голдберг.

Тогда Уолтц признал, что создавал чат, однако подчеркивал, что не имел в контактах номер Голдберга. Впоследствии стало известно, что номер журналиста советник случайно записал под именем одного из топ-чиновников Белого дома.

Издание Politico сообщало, что в целом Уолтц создал в этом мессенджере более 20 чатов, в том числе и по войне в Украине. В тех чатах обсуждали конфиденциальную информацию. Стоит отметить, что использование мессенджера Signal на правительственных устройствах в США официально разрешено.

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