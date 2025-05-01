Некоторые бургеры ему не сильно понравились, но он остался доволен.

Британец был ошеломлён, увидев меню в McDonald’s в Японии во время своей недавней поездки — он не мог поверить, насколько оно отличается от предлагаемого в Великой Британии.

Хотя в путешествиях многие стараются пробовать местную кухню и избегать сетевых заведений, известные бренды вроде McDonald’s часто адаптируют меню под вкусы конкретной страны, пишет Mirror.

Первое впечатление его поразило: "Упаковка выглядит круто". Он начал с Gohan Chicken Tatsuta — бургера с варёной рисовой лепёшкой вместо верхней булки — и оценил его на 5 из 10. Затем он попробовал Baj Teriyaki McBurger, поставив ему 6 из 10. Следующим был Roasted Soy Sauce Egg и Bacon Thick Beef Burger, которому он дал высокую оценку — 8 из 10.

Он признался, что немного боялся пробовать Teriyaki Chicken Filet-O, ибо оно выглядело как смесь курицы и рыбы. Но вкус его удивил. Мужчина признался, что это блюдо было лучшее из всего, что он пробовал, поставив бургеру 10 из 10.

Из напитков он выбрал Matcha Iced Frappe, которого нет в британском McDonald’s. "Никогда раньше не пил ледяной матча-фраппе... Боже, это точно 10 из 10", - подчеркнул он. Карми также отметил, что в Японии много интересных соусов, но наггетсы ему не понравились. В целом он оценил японский McDonald’s на 7,5 из 10.

Другие новости для туристов

Ранее УНИАН сообщал, что популярный карибский курорт стал настолько опасным, что туда больше не возят туристов.

Посольство США в Гаити опубликовало новое предупреждение об опасности в связи со вспышкой "широкомасштабных протестов с потенциалом насилия между полицией, протестующими и преступными группировками".

Кроме того, туристам для въезда в Таиланд теперь нужно проходить регистрацию. Она заменит ранее использовавшуюся бумажную форму и является обязательной для всех иностранцев.

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