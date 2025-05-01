Белый дом заявляет, что не дает комментарии в связи с информацией от анонимных источников.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и другие сотрудники уволены из Совета национальной безопасности, сообщили источники Fox News.

По сообщению источников, с должности также уходит заместитель Уолтца Алекс Вонг.

Один из источников CBS, знакомый с ситуацией в Совете национальной безопасности, сказал, что президент США Дональд Трамп счел, что с "Сигналгейта" прошло достаточно времени, чтобы отставку Уолца и Вонга можно было представить как реорганизацию. Ранее президент США не решался увольнять советника, считая, что это могли расценить уступку внешнему давлению.

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Трамп также исключил их из состава Совета национальной безопасности США. Главный претендент на должность советника Трампа по нацбезопасности - это Стив Уиткофф, переговорщик с Россией и Ираном, пишет Politico.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в понедельник ответила Fox News Digital на вопрос о сообщениях, что Уолтц и другие будут уволены:

"Мы не будем комментировать сообщения из анонимных источников".

Хотя причины увольнения официально не раскрываются, по данным источников, это произошло из-за скандала Signalgate, который привел к утечке секретных данных.

Скандал с Signal - детали

В марте Уолтц оказался в центре крупного скандала. Он организовал групповой чат в мессенджере Signal для высших чиновников Белого дома, в котором обсуждались удары по хуситам. В чат случайно добавили главреда Atlantic Джеффри Голдберга. В чате состояли 18 человек - в том числе советник президента по нацбезопасности Майк Уолц.

Он взял на себя ответственность за создание чата, но при этом уверял, что Голдберга в списке его контактов не было. Позже выяснилось, что он добавил журналиста в чат, из-за того, что за несколько месяцев до этого сохранил его номер телефона в своей записной книжке в айфоне под именем другого человека.

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