УНИАН делится впечатлениями о новом фильме из киновселенной Marvel.

1 мая 2025 года в украинский прокат вышел супергеройский экшн "Громовержцы*" (Thunderbolts*), и это первый за долгое время фильм Marvel, который получил положительные отзывы критиков. Действительно ли фильм выдался годным, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

В 2010-х Marvel сотворил настоящую сенсацию в кинематографе, на протяжении десятилетия выстраивая мощную супергеройскую франшизу, почти каждый фильм которой получал восторженные отзывы критиков, собирал сотни миллионов долларов в прокате и, главное, оставлял в восторге зрителей.

Впрочем, с выходом на экраны эпического "Мстители: Финал" в 2019 году, фактически завершившего "Сагу бесконечности" киновселенной Marvel (не считая "Человека-паука: Вдали от дома", который, в принципе, развивался отдельно от основного сюжета). Тогда же боссы Marvel объявили о масштабном расширении киновселенной, желая в дальнейшем сюжетно связывать не только полнометражные фильмы под кинотеатры, но и сериалы, которые впоследствии начали активно выпускать на новосозданном стриминговом сервисе Disney+.

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Поначалу концепция еще работала, поскольку первые сериалы и фильмы четвертой фазы киновселенной Marvel в основном базировались на персонажах из предыдущих фаз – "ВандаВижен", "Сокол и Зимний солдат", "Черная вдова", "Локи", "Соколиный глаз", "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия", "Тор: Любовь и гром". Что-то из этого действительно было удачным, что-то выезжало сугубо на харизме главных персонажей, а что-то было откровенно неудачным.

Одновременно Marvel начал пачками заваливать зрителей новыми супергероями – как в уже упомянутых проектах, так и в совершенно новых: "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Вечные", "Лунный рыцарь", "Марвели", "Мис Марвел", "Женщина-Халк", "Черная пантера: Ваканда навсегда", "Тайное вторжение", "Марвелы", "Эхо" и так далее. И вот тут уже ситуация сложилась гораздо хуже – какие-то проекты были откровенной халтурой, какие-то совершенно выбивались из общей концепции... Но, пожалуй, главной проблемой было то, что большинство из новых персонажей были совершенно неинтересными – зритель смотрел очередной проект и думал: ну, если этот персонаж не вернется на экрани, ничего страшного.

Окончательно Marvel добил скандал с актером Джонатаном Мейджорсом, которого обвинили в домашнем насилии. Именно его персонаж Канг Завоеватель, представленный в первом сезоне сериала "Локи", должен был стать главным злодеем киновселенной после Таноса. Впрочем, Disney быстренько избавился от актера, как только был объявлен первый приговор суда.

Это заставило боссов Marvel полностью переписывать концепцию пятой-шестой фаз MCU, и, в конце концов, летом 2024 года стало известно, что новым суперзлодеем станет Доктор Дум из "Фантастической четверки", а сыграет его... Роберт Дауни-младший, который до этого играл Тони Старка (Железного человека) в фильмах киновселенной, но тот героически погиб финале "Мстителей" 2019 года – и это решение получило смешанные реакции: некоторые критики называли это отчаянием.

Одновременно в 2024 году Marvel несколько сбавил темп выхода своих новых проектов – фактически в 2024 году вышли только сериалы "Эхо" и "Это все Агата", а также полнометражный фильм "Дэдпул и Росомаха", который, впрочем, скорее был шуточным, чем серьезно интегрированным в основную концепцию киновселенной (впрочем, возможно, ситуация еще изменится, увидим позже).

Между тем, в проектах Marvel, уже вышедших в 2025 году, прослеживается желание студии отыграть позиции за счет проверенных временем героев. В частности, эта ставка сработала в сериале "Сорвиголова: Рожденный заново", но абсолютно провалилась в фильме "Капитан Америка: Чудесный новый мир". Последний оказался проходным пафосным середнячком, с абсолютно блеклым главным героем – как ни крути, но Сэм Уилсон в исполнении Энтони Маки по харизме никак не дотягивает до уровня главного супергероя Америки. Да, этот персонаж был довольно неплох как напарник главного героя, но самостоятельно вытянуть фильм он уже не смог.

"Громовержцев" и фанаты, и критики ждали с опаской – многие волновались, что на фоне последних провалов даже наличие нескольких любимых героев не спасет. Впрочем, похоже, все оказалось наоборот.

О чем фильм

События фильма происходят вскоре после финала "Капитана Америка 4". После того как президент США Таддеус Росс превратился в красного монстра, политическую жизнь страны охватил хаос. К тому же, американцы потеряли веру в прежних супергероев, которые благополучно разбежались (или умерли, или сошли с ума) после финальной битвы, а среди новых героев никого перспективного не оказалось. И этим всем решила воспользоваться новая начальница ЦРУ, графиня Валентина Аллегра де Фонтейн (впервые представленная в сериале "Сокол и Зимний солдат" 2021 года).

В стенах секретных лабораторий по всему миру ее подчиненные изо всех сил пытались создать нового сверхчеловека, который подчинялся бы ее приказам и стал защитником мира на ее условиях. Впрочем, как это часто бывает, эксперимент вышел из-под контроля, что провело к инициированному Конгрессом расследованию против де Фонтейн и угрозе импичмента для нее.

Чтобы замести следы, она привлекла нескольких наемников-изгоев, известных по предыдущим проектам Marvel – Елену Белову / Черную вдову (фильм "Черная вдова"), Джона Уокера / Агента США (сериал "Сокол и Зимний солдат"), Эйву Старр / Призрака (фильм "Человек-муравей и Оса") и Антонию Дрейкову / Таскмайстер (фильм "Черная вдова"). Когда же дело было завершено, они должны были ликвидировать друг друга, чтобы окончательно замести следы. Но в процессе что-то пошло не так – и наши горе-герои неожиданно начали сотрудничать, сначала просто ради выживания, а потом уже ради высшей цели.

Там же герои нашли чудаковатого застенчивого юношу по имени Боб, который, как выяснилось впоследствии, как раз и был результатом экспериментов де Фонтейн – единственным выжившим подопытным. И он действительно стал фактически непобедимым – единственная проблема, что его периодически накрывают приступы амнезии, которые заканчиваются не очень хорошо.

Параллельно Джеймс Баки Барнс / Зимний солдат уже в статусе новоизбранного конгрессмена тайком пытался разобраться с де Фонтейн в рамках законодательства, однако, конечно, ничего из этого не вышло. Тогда он решает захватить наемников, чтобы заставить их свидетельствовать в Конгрессе, но когда и это не удается, он решает взамен сформировать из них команду, которая остановит антагонистку.

Где-то там в процессе к этой пестрой компании еще присоединяется Алексей Шостаков / Красный страж (впервые представленный в фильме "Черная вдова") – приемный отец Наташи и Елены, который скучает по своей былой славе и теперь хочет уберечь хотя бы ту дочь, которая еще жива.

Настоящим же вызовом для команды становится противостояние со Стражем – супергероем, в которого де Фонтейн превратила Боба (он же Роберт Рейнольдс). В какой-то момент он выходит из-под контроля и отказывается выполнять приказы. Страдая амнезией, он превращается в Пустоту – непобедимую силу, способную превращать людей в тени. Это путешествие также раскрывает старые душевные раны и чувство вины, которые годами мучили всех членов новоиспеченной команды.

Актеры и персонажи

Фактически центральным персонажем "Громовержцев" стала Елена Белова в исполнении номинантки на "Оскар" и лауреата многих престижных кинонаград Флоренс Пью ("Солнцестояние", "Оппенгеймер", "Дюна: Часть вторая") – этот персонаж был впервые представлен в фильме "Черная вдова", а впоследствии еще появился в сериале "Соколиный глаз". Елена выросла в искусственно созданной советским правительством семье, вместе с "сестрой" Наташей Романофф и "отцом" Алексеем Шостаковым. Как и Наташа, она прошла первоклассную подготовку по программе "Черная вдова", поэтому имеет примерно такой же набор умений. Преданная своей страной, она начала работать наемницей на де Фонтейн, но в итоге это начало грызть ее изнутри. В целом, в "Громовержцах" очень много внимания уделено ощущению внутренней пустоты, одиночества, искупления и поиска своего предназначения. Елена в исполнении Флоренс Пью наконец-то стала тем персонажем в киновселенной Marvel, харизма и глубина которого держит зрителя – такое давно забытое ощущение.

Конечно же, фанатов старого-доброго Marvel порадовало долгожданное появление на экранах Себастиана Стэна, который, собственно, и прославился благодаря роли Зимнего солдата. В последние годы актер активно ударился в европейское или независимое кино с претензией, что в итоге дало свои плоды – в 2024 году он получил "Серебряного медведя" Берлинале за лучшую актерскую игру в фильме "Другой человек", а в 2025 году этот же фильм принес ему первый в карьере "Золотой глобус". Это достижение стало едва ли не национальным праздником на родине актера в Румынии – ведь он стал первым румынским актером, получившим столь высокую награду. Кроме того, в 2025 году он был номинирован на "Золотой глобус" и на "Оскар" за главную роль в скандальном байопике "Ученик. История Трампа". В конце концов, франшиза Marvel – это пока единственный за долгое время высокобюджетный проект, в котором задействован Стэн. Впрочем, должны несколько разочаровать, в "Громовержцах" актер получил не так много экранного времени, как хотелось бы фанатам его персонажа (которым является и автор этого обзора) – хотя, конечно, несколько ярких сцен с его участием и пафосных мотивирующих речей для новоиспеченных супергероев все же было.

В целом же, хорошую работу проделали все актеры, сформировавшие новоиспеченную команду "Громовержцев" – и Уайатт Расселл ("Оверлорд", сериал "Монарх: Наследие монстров") в роли "Джона Уокера", чей персонаж заметно "вырос" по сравнению с сериалом "Сокол и Зимний солдат", и Ханна Джон-Кеймен ("Первому игроку приготовиться", "Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити") в роли Эйвы Старр, которая теперь была раскрыта гораздо глубже, чем в "Человеке-муравье и Осе", и Дэвид Харбор (сериал "Очень странные дела"), чей "Красный страж" отвечал за комедийную составляющую в фильме.

А вот персонаж французской актрисы с украинскими корнями Ольги Куриленко ("Квант милосердия", "Смерть Сталина"), которая, впрочем, не слишком активно вспоминает о своем происхождении и не чурается дружить с русскими, несмотря на широкий анонс, на самом деле очень быстро сошел с дистанции. И это, честно говоря, удачное решение – ее Таскмайстер (Антония Дрейкова) в целом еще в "Черной вдове" был не очень удачным. Кроме того, двое персонажей советского происхождения на экране – этого уже достаточно.

В то же время "Громовержцы" познакомили зрителей с новым потенциально интересным персонажем – одним из самых мощных супергероев в комиксах Marvel Стражем (Бобом Рейнольдсом), который, возможно, в дальнейшем будет играть важную роль в будущих фильмах франшизы. Сыграл его Льюис Пуллман ("Плохие времена в "Эль Рояле", "Топ Ган: Маверик", "Салемз Лот").

Между тем, Джулия Луи-Дрейфус (сериал "Вице-президент") прекрасно воплотила образ коварной, жадной до власти Валентины де Фонтейн, подозрительно похожей на новоиспеченного директора разведки США (и любительницу теории о биолабораториях в Украине) Тулси Габбард. На самом же деле, образ списан не с Габбард, ведь этот персонаж в комиксах с фирменной белой прядью волос появился гораздо раньше.

Сцена после титров

Как и у большинства фильмов по комиксам Marvel, "Громовержцы" имеют сцены после титров. Мы не будем спойлерить содержание этих сцен, лишь сообщим, что их две, и советуем их все же дождаться.

Первая межтитровая сцена – скорее юмористическая, а вторая в самом конце титров – дает мощный намек на продолжение франшизы. Собственно, если на первый взгляд может казаться, что "Громовержцы" не столь важны для общей концепции обновленной MCU, именно эта сцена многое проясняет.

Тем более, что совсем недавно студия Marvel назвала имена актеров, которые сыграют в новом фильме "Мстители: Судный день", который должен выйти в мае 2026 года.

Реакция на фильм

Первые отзывы о "Громовержцах" положительные. В частности, на самом старте фильм имел на Rotten Tomatoes аж 95% одобрения от критиков. Сейчас же у него оценка 89% свежести на основе 157 рецензий с отметкой "Сертифицированная свежесть".

"Собрав разрозненную банду аутсайдеров с Флоренс Пью в качестве их магнетической звездочки, "Громовержцы*" освежающе возвращаются к проверенному образцу лучших приключений MCU", – звучит консенсус критиков Rotten Tomatoes.

Между тем, на оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов, а на Metacritic киноэксперты оценили его в 70 из 100 баллов – по итогам 43 рецензий, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

"Громовержцы" – это наконец-то достойное кино от Marvel, которое дает лучик надежды в будущем киновселенной. Да, в этом фильме студия не изобретает велосипед, а скорее играет уже на проверенных схемах. Но делает это качественно.

По настроению фильм напоминает "Первого мстителя: Зимний солдат" – мрачный, эффектный и политический, но в то же время режиссер Джейк Шрейер (до этого наиболее известный как автор видеоклипов и создатель большинства эпизодов хитового сериала "Грызня" от Netflix) попытался придать ему больше глубины – в течение фильма герои проходят через собственные травмы, чтобы наконец найти свое предназначение и шанс на искупление.

Ну а мы теперь ждем "Фантастическую четверку: Первые шаги", который должен пролить еще больше света на будущее киновселенной Marvel.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

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О других новинках этой недели в кинотеатрах читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой лучших сериалов мая 2025 года.

Марина Григоренко