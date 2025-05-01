Позитивом является то, что нынешняя версия соглашения не накладывает на Украину дополнительных обязательств по ранее оказанной военной помощи.

Подписанный Украиной и США вариант соглашения о полезных ископаемых лучше предыдущих версий и в целом выглядит как дипломатическая победа Киева. Об этом сказал финансовый аналитик и специалист по инвестиционным рынкам Андрей Шевчишин, говорится в статье УНИАН.

"В отличие от предыдущих вариантов соглашения, которые публиковали СМИ, текущий документ, на мой взгляд - это больше "победа". Этот вариант значительно лучше. Он не ограничивает Украину, не накладывает дополнительных обязательств по ранее выданной Украине военной помощи. Нормы о "долге" уже нет. А ограничения касаются только будущей помощи США. Если они будут нам помогать", - сказал аналитик.

При этом Шевчишин отметил, что если присмотреться к этому моменту более придирчиво, то это такой "крючок" на будущие взаимоотношения и на помощь Штатов.

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Он также обращает внимание на то, что в документе появилась энергетика, и что важно "в контексте Запорожской АЭС", что и может иметь в виду американская сторона под "совместным управлением" активами.

"До "Плана Маршала" пока не дотягиваем. По крайней мере я там не увидел такого "плана". Хотя это действительно соглашение о помощи, развитии и инвестициях для Украины по некоторым направлениям. Но нужно будет дождаться финальной версии, чтобы увидеть каким именно будет это соглашение", - считает Андрей Шевчишин.

Соглашение о полезных ископаемых

Как писал УНИАН, прибыль инвестиционного фонда, создание которого предусмотрено ресурсным соглашением между США и Украиной, будет распределяться не раньше, чем через 10 лет. Такие сроки озвучил заместитель министра экономики Тарас Качка.

Издание The New York Times пишет, что пока остается не до конца понятным, как соглашение будет работать на практике, а доходы от него появятся только через много лет. И хотя документ не предусматривает никаких гарантий безопасности для Украины, он также не возлагает на Киев долг в сотни миллиардов долларов, как того хотел Трамп.

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