Документ зарегистрирован под номером 0309.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о ратификации соглашения с Соединенными Штатами Америки о доступе к природным ресурсам, подписанного 1 мая.

Об этом сообщает постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем телеграм-канале. Известно, что документ зарегистрирован под номером 0309.

"Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления"", – говорится в сообщении Мельничука.

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Соглашение о недрах с США

Накануне США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. От украинской стороны подписантом была первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. Со стороны Штатов – министр финансов Скотт Бессент.

Согласно договору, Киев и Вашингтон создадут Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство. Он будет управляться совместно Украиной и Штатами. Ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса, что будет отражать равноправное партнерство.

Между тем в Белом доме говорят, что США получили право решать, кто будет покупать украинские ресурсы. Это будет касаться новых лицензий на добычу ресурсов.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что соглашение о природных ресурсах является справедливым. По его словам, содержание документа претерпело значительные изменения в процессе подготовки к подписанию.

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