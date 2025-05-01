Результаты показали, что современные Пикурис связаны с теми, кто жил в Пуэбло столетия назад.

"Новаторский" анализ ДНК небольшого племени пуэбло в Нью-Мексико подтверждает то, что их устная традиция давно описывает - что они связаны с предками, которые жили на их земле, а также с коренными народами, которые жили в нескольких сотнях миль отсюда в каньоне Чако.

Как пишет Live Science, новое исследование является первым доказательством ДНК того, что федерально признанное племя, известное как Пикурис Пуэбло, имеет родовые связи с чакоанцами, похороненными в Национальном историческом парке культуры Чако, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО и месте, которое многие коренные народы Юго-Запада считают священным.

"Мы всегда говорили, что у нас есть эта глубокая связь с каньоном Чако. Она не только течет по нашим венам, но теперь и через науку", - сказал соавтор исследования Крейг Куанчелло, вице-губернатор Пикурис Пуэбло.

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Народы пуэбло - что о них известно

Пуэбло Пикурис, где живет племя, находится в горах Сангре-де-Кристо на севере Нью-Мексико, примерно в 100 километрах к северу от Санта-Фе. Исторически это было одно из самых густонаселенных пуэбло, в котором около 1600 года проживало более 3000 членов племени. Но в течение десятилетий после контакта с европейцами в 1591 году смерть, болезни и религиозные преследования значительно сократили численность популяции Пикурис. Сейчас численность племени составляет всего 300 человек.

Чтобы узнать больше о своем генетическом наследии, руководство Пикурис Пуэбло связалось с исследователями в 2020 году.

В этом исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, ученые проанализировали древнюю ДНК 16 человек, похороненных в Пикурис Пуэбло, возраст которых составляет от 500 до 700 лет, а также 13 геномов нынешних зарегистрированных членов. Они сравнили эти геномы с 590 древними и современными геномами из Америки и Сибири, поскольку первые американцы пересекли сухопутный мост, соединяющий Сибирь с Аляской во время последнего ледникового периода не менее 23 000 лет назад.

Результаты показали, что современные Пикурис связаны с теми, кто жил в Пуэбло столетия назад. Анализ также показал, что Пикурис связаны с Anzick-1, ребенком, который жил 13 000 лет назад на территории современной Монтаны и был частью группы коренных американцев под названием Кловис.

Исследование также обнаружило генетическую связь между пикурисами и девятью особями, похороненными столетия назад в Пуэбло-Бонито в каньоне Чако между 800 и 1130 годами. Соавтор исследования Майк Адлер, доцент кафедры антропологии в Южном методистском университете, сказал:

"Мы были довольно сбиты с толку, используя эти данные, потому что знали, насколько они противоречивы. Когда мы подняли этот вопрос перед советом племени, ответ был очень простым: "Это не ваше дело. Это наше дело. Вы должны использовать эти данные, потому что это путь к лучшему пониманию нашего собственного прошлого".

Мерадет Сноу, доцент кафедры антропологии в Университете Монтаны, которая не принимала участия в исследовании, отметила, что новое исследование "во многих отношениях новаторское".

"Тот факт, что это действительно было инициировано пикурис, - это удивительно и действительно интересно. Однако она подчеркнула, что этот тип партнерства может быть неинтересен другим коренным народам. Западные ученые имеют долгую историю изъятия останков предков коренных американцев и проведения исследований без разрешения племен. Я понимаю, что в этом регионе определенно будут другие племена, которые не будут заниматься этим [типом анализа ДНК]. И это совершенно понятно. Определенно было много случаев злоупотребления данными ДНК", - сказала она.

Новости археологии

Два 2300-летних меча, обнаруженных в некрополе кельтского железного века во Франции, "имеют мало аналогов в Европе", а один украшен крошечными свастиками. Оба меча были найдены целыми в ножнах. У одного из мечей есть богато украшенные ножны из медного сплава, предназначенные для ношения на поясе. Несколько полированных драгоценных камней украшают края ножен, и по крайней мере два из камней имеют узоры свастики.

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