Цукерберг сделал жене неудачный подарок / REUTERS

Миллиардер Марк Цукерберг подарил жене Присцилле Чан ее двухметровую скульптуру. Впрочем, она стала провальным подарком.

"Я не думаю, что она была этим очень довольна" - сказал он в подкасте This Past Weekend, цитирует Business Insider.

Скульптуру создал художник Дэниел Аршам по просьбе Цукерберга. Миллиардер отметил, что стремился подражать римской традиции, когда в честь своих жен мужчины заказывали скульптуры.

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"Она своего рода цель моей творческой энергии. Она не хочет, чтобы на лужайке перед домом была ее скульптура - это странно... Кто хочет скульптуру себя на переднем дворе?", - добавил он.

'Это странно': Цукерберг сделал жене двухметровый подарок, это стало провалом (фото)

В соцсетях скульптура вызвала волну шуток и догадок, что стало поводом для такого "жеста". Цукерберг ответил:

"Вам придется подождать и увидеть, что мне придется сделать, чтобы компенсировать то, что я сделал скульптуру и установил ее на нашем газоне перед домом".

В октябре он подарил Присцилле и дочерям тюнингованный Porsche Cayenne Turbo GT вместо минивэна, который она хотела.

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