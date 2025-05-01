'Это странно': Цукерберг сделал жене двухметровый подарок, это стало провалом (фото)

Миллиардер Марк Цукерберг подарил жене Присцилле Чан ее двухметровую скульптуру. Впрочем, она стала провальным подарком.
"Я не думаю, что она была этим очень довольна" - сказал он в подкасте This Past Weekend, цитирует Business Insider.
Скульптуру создал художник Дэниел Аршам по просьбе Цукерберга. Миллиардер отметил, что стремился подражать римской традиции, когда в честь своих жен мужчины заказывали скульптуры.
"Она своего рода цель моей творческой энергии. Она не хочет, чтобы на лужайке перед домом была ее скульптура - это странно... Кто хочет скульптуру себя на переднем дворе?", - добавил он.
В соцсетях скульптура вызвала волну шуток и догадок, что стало поводом для такого "жеста". Цукерберг ответил:
"Вам придется подождать и увидеть, что мне придется сделать, чтобы компенсировать то, что я сделал скульптуру и установил ее на нашем газоне перед домом".
В октябре он подарил Присцилле и дочерям тюнингованный Porsche Cayenne Turbo GT вместо минивэна, который она хотела.