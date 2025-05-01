В последние месяцы компания внесла изменения, чтобы попытаться вернуть клиентов с помощью скидок и предложений.

Сеть фастфудов McDonald's сообщила о самом большом падении продаж с начала пандемии, поскольку клиенты в США обеспокоены состоянием экономики и сокращают расходы.

Как пишет The Independent, продажи сети ресторанов быстрого питания в США сократились на 3,6 процента, что стало самым сильным падением со второго квартала 2020 года, поскольку компания признала, что клиенты "борются с неопределенностью".

"McDonald's имеет 70-летнюю историю инноваций, лидерства и доказанной гибкости, все это дает нам уверенность в нашей способности ориентироваться даже в самых сложных рыночных условиях и увеличивать долю рынка", - заявил генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински.

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Продажи в заведениях, которые были открыты не менее года, упали на 1 процент во всем мире в период с января по март. По данным аналитиков, Уолл-стрит ожидала роста почти на 2 процента.

Отмечается, что гигант быстрого питания справился с тем, что клиенты стали более избирательными в своих расходах. В последние месяцы компания внесла изменения, чтобы попытаться вернуть клиентов с помощью скидок и предложений.

McDonald's отреагировал расширением своего выгодного меню в США, которое позволяет клиентам покупать один продукт за 1 доллар при покупке продукта по полной цене. У компании также есть предложение на еду за 5 долларов.. Но результаты показывают, что доступное меню не зашло достаточно далеко, чтобы помочь снизить беспокойство потребителей на фоне глобальной торговой войны

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к проблеме нестабильной экономики и признал, что его тарифы могут привести к сокращению и удорожанию продуктов в США.

"Ну, может быть, у детей будет две куклы вместо 30. Так что, может быть, две куклы будут стоить на пару долларов дороже, чем обычно", - сказал он.

Интересно, что Трамп, который любит сеть ресторанов быстрого питания, в прошлом году во время предвыборной кампании посетил McDonald’s, где он подавал картофель фри в закусочной.

Новости о McDonald’s

Стало известно, что еще в декабре 2024 года американская корпорация McDonald's подала в российскую Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявки на "регистрацию товарных знаков". И только в апреле 2025 года они были опубликованы в базе данных службы.

На данный момент эти заявки находятся только на стадии "формальной экспертизы" и "экспертизы заявленных обозначений". Однако, как сообщает гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина, шансы на регистрацию товарных знаков McDonald's высоки, поскольку корпорация "сохранила права на все свои ключевые бренды в РФ".

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