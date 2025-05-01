Подписание соглашения с Украиной свидетельствует о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заинтересован в обеспечении действительно длительного мира.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, создание Инвестиционного фонда реконструкции Украины является первым в своем роде экономическим партнерством для восстановления и долгосрочного экономического успеха страны.

Пресс-секретарь подчеркнула, что от этого соглашения выиграет как Украина, так и США. Кроме того, оно демонстрирует экономическую заинтересованность американской стороны в обеспечении свободного и суверенного будущего украинцев:

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"Президент Трамп с самого начала высказался четко. Он хочет, чтобы убийства в этой жестокой войне прекратились. Соглашение показывает, насколько президент заинтересован в обеспечении действительно длительного мира".

Соглашение о полезных ископаемых

Как сообщал УНИАН, этой ночью Украина и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о сотрудничестве в области полезных ископаемых, которое предусматривает создание совместного фонда для привлечения глобальных инвестиций в восстановление страны

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Инвестиционный фонд восстановления создается на основе 50/50, поэтому обе стороны имеют равное право голоса.

По его словам, Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами, а также не обязуется отдавать деньги за предыдущую помощь от США.

Напомним, что изначально Вашингтон хотел включить в соглашение "долг" за предоставленную предыдущей администрацией военную помощь, однако Киев отверг это.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал соглашение "историческим", подчеркнув его значение для долгосрочной поддержки свободной и суверенной Украины.

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