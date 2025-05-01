Враг будет использовать все возможные инструменты для того, чтобы увеличить возможности средств поражения.

Россия ищет решения, которые позволят модернизировать "шахеды" для того, чтобы наносить как можно больше ударов и урона именно гражданскому населению. Об этом заявил бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире "Киев24".

"Россия ищет решения, которые позволят наносить как можно больше ударов и вреда именно гражданскому населению. Те же гвозди на Харьковщине, увеличение количества шрапнели, то есть металлических шариков, которые оснащают дроны, - все это создает большую угрозу, и это главная цель РФ", - сказал эксперт.

По словам Храпчинского, враг будет использовать все возможные инструменты для того, чтобы увеличить возможности средств поражения.

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В частности, как пояснил эксперт, в дроны-"шахеды" добавляют металлические шарики и шрапнель, чтобы увеличить зону поражения, также появляются новые боевые модификации: термобарические, фугасные, осколочные. Кроме того, появляются элементы, благодаря которым некоторые дроны при падении или сбивании разбрасывают обломки на большой площади и затем детонируют. Он сказал:

"Тот "шахед", который Россия использовала в начале войны, и то, что использует сейчас, - это два разных средства поражения. На самом деле, они существенно улучшились".

Храпчинский подчеркнул, что РФ имеет полный цикл их производства и модернизирует дроны под разные погодные условия, чтобы сделать удары менее предсказуемыми.

Производство "шахедов" в РФ

Как сообщал УНИАН, авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап считает, что ежедневно Россия может производить 85-90 ударных дронов типа "шахед". Увеличение объемов производства до 500 единиц в день может стать слишком трудной задачей для оккупантов.

Криволап поделился, что россияне производят фюзеляжи "шахедов" на заводе "Алабуга" возле Елабуги и на заводе "Купол" в Ижевске. По его словам, после начальной сборки компоненты к дронам отправляют в Ленинградскую, Московскую и Рязанскую области, где в торговых центрах, из которых выехали владельцы, происходит сборка БПЛА.

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