В случае с Украиной срок реализации такого соглашения может быть длиннее из-за ряда препятствий, в частности войны.

США и Украина могут ждать десятилетия или больше, чтобы получить финансовую выгоду от соглашения о недрах. Война, разрушенная инфраструктура и отсутствие геологических исследований размывают перспективы разработки месторождений, сообщает Reuters.

По оценкам экспертов, разработка в странах с развитым горным сектором, таких как Канада или Австралия, занимает от 10 до 20 лет. В случае с Украиной этот срок может быть еще длиннее из-за ряда препятствий, отмечает агентство.

Энергетическая, транспортная и логистическая инфраструктуры Украины подверглись значительным разрушениям из-за войны. Большинство месторождений до сих пор не имеют полноценных геологических исследований для подтверждения экономической целесообразности их разработки. В то же время может возникнуть проблема с привлечением инвесторов, которые будут опасаться инвестировать в государство, где идет война.

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"Если кто-то думает, что все эти полезные ископаемые вдруг начнут массово экспортироваться из Украины, то это иллюзии. Реальность такова, что людям будет трудно оправдать инвестиции в Украину, когда они имеют альтернативы - инвестировать в критически важные минералы в странах, где нет войны", - заявил руководитель отдела минералов в консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адам Уэбб.

Эксперт считает, что еще одним препятствием является то, что некоторые потенциально прибыльные месторождения расположены на территориях, оккупированных Россией, а соглашение не содержит никаких гарантий безопасности.

По данным Министерства финансов Украины, в 2024 году государство получило 47,7 миллиарда гривен (около 1 миллиарда долларов США) в виде роялти и других платежей, связанных с использованием природных ресурсов. В то же время новый совместный фонд из США будет аккумулировать средства только от лицензий, заключенных по новым правилам.

Reuters отмечает, что темпы выдачи таких лицензий очень низкие. Например, с 2012 по 2020 год Украина выдала примерно 20 лицензий на нефть и газ, одну на графит, одну на золото, две на марганец и одну на медь.

Соглашение о недрах с США

Накануне США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. От украинской стороны подписантом была первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко. Со стороны Штатов - министр финансов Скотт Бессент.

Согласно договору, Киев и Вашингтон создадут Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство. Он будет управляться совместно Украиной и Штатами. Ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса, что будет отражать равноправное партнерство.

Между тем в Белом доме говорят, что США получили право решать, кто будет покупать украинские ресурсы. Это будет касаться новых лицензий на добычу ресурсов.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что соглашение о природных ресурсах является справедливым. По его словам, содержание документа претерпело значительные изменения в процессе подготовки к подписанию.

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